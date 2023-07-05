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Биография Андрея Кондрашова - РИА Новости, 05.07.2023
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14:41 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/kondrashov-1882370556.html
Биография Андрея Кондрашова
Биография Андрея Кондрашова - РИА Новости, 05.07.2023
Биография Андрея Кондрашова
Российский журналист и телеведущий Андрей Олегович Кондрашов родился 30 июня 1973 года в Алма-Ате (Казахская СССР, ныне Казахстан). РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:41
2023-07-05T14:41
справки
россия
андрей кондрашов
вгтрк
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Российский журналист и телеведущий Андрей Олегович Кондрашов родился 30 июня 1973 года в Алма-Ате (Казахская СССР, ныне Казахстан). Окончил факультет журналистики Московского независимого эколого-политологического университета. Позже – магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности "Политология". С августа 1991 года начал работать в программе "Вести" (ВГТРК), был собственным корреспондентом по Центральной Азии, затем – специальным корреспондентом. Освещал события в Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане.С 2003 года – политический обозреватель.С 2005 года – ведущий программы "Вести".С 2007 года вел программу "Вести недели".С сентября 2008 года вел программу "Вести в 20:00" в паре с Марией Ситтель.В 2016 году стал директором дирекции информационных программ "Вести". В марте 2018 года занял должность первого заместителя генерального директора ВГТРК.Одновременно – автор аналитической программы "Знаки" на радиостанции "Вести-FM".В 2018 году являлся пресс-секретарем избирательного штаба президента РФ и кандидата на должность главы государства на выборах в 2018 году Владимира Путина.5 июля 2023 года распоряжением правительства России Андрей Кондрашов назначен генеральным директором информационного агентства ТАСС.Кондрашов является автором документальных фильмов "Крым. Путь на Родину", "Афган", "Березовский", "Валаам", "Стена", "Путин" и ряда других.Кондрашов – член Академии Российского телевидения (с 2010 года).Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2000) и I степени (2006), является лауреатом премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационных программ" в паре с Марией Ситтель (2015) и специальной премии "За отражение истории".Андрей Кондрашов женат, у него есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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5
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96
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7 495 645-6601
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справки, россия, андрей кондрашов, вгтрк, академия российского телевидения
Справки, Россия, Андрей Кондрашов, ВГТРК, Академия российского телевидения

Биография Андрея Кондрашова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкТелеведущий ВГТРК Андрей Кондрашов
Телеведущий ВГТРК Андрей Кондрашов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Телеведущий ВГТРК Андрей Кондрашов
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Российский журналист и телеведущий Андрей Олегович Кондрашов родился 30 июня 1973 года в Алма-Ате (Казахская СССР, ныне Казахстан).
Окончил факультет журналистики Московского независимого эколого-политологического университета. Позже – магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности "Политология".
С августа 1991 года начал работать в программе "Вести" (ВГТРК), был собственным корреспондентом по Центральной Азии, затем – специальным корреспондентом. Освещал события в Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане.
С 2003 года – политический обозреватель.
С 2005 года – ведущий программы "Вести".
С 2007 года вел программу "Вести недели".
С сентября 2008 года вел программу "Вести в 20:00" в паре с Марией Ситтель.
В 2016 году стал директором дирекции информационных программ "Вести".
В марте 2018 года занял должность первого заместителя генерального директора ВГТРК.
Одновременно – автор аналитической программы "Знаки" на радиостанции "Вести-FM".
В 2018 году являлся пресс-секретарем избирательного штаба президента РФ и кандидата на должность главы государства на выборах в 2018 году Владимира Путина.
5 июля 2023 года распоряжением правительства России Андрей Кондрашов назначен генеральным директором информационного агентства ТАСС.
Кондрашов является автором документальных фильмов "Крым. Путь на Родину", "Афган", "Березовский", "Валаам", "Стена", "Путин" и ряда других.
Кондрашов – член Академии Российского телевидения (с 2010 года).
Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2000) и I степени (2006), является лауреатом премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационных программ" в паре с Марией Ситтель (2015) и специальной премии "За отражение истории".
Андрей Кондрашов женат, у него есть дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияАндрей КондрашовВГТРКАкадемия российского телевидения
 
 
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