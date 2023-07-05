https://ria.ru/20230705/tass-1882343951.html

Гендиректором информационного агентства ТАСС стал Андрей Кондрашов

Гендиректором информационного агентства ТАСС стал Андрей Кондрашов - РИА Новости, 05.07.2023

Гендиректором информационного агентства ТАСС стал Андрей Кондрашов

Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначили Андрея Кондрашова, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:09

2023-07-05T13:09

2023-07-05T14:07

итар-тасс

андрей кондрашов

медиа - общество

михаил мишустин

сергей михайлов

россия

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначили Андрея Кондрашова, сообщило правительство в Telegram-канале."Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов", — говорится в публикации. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В правительстве уточнили, что Сергея Михайлова освободили от должности гендиректора холдинга по собственному желанию.

https://ria.ru/20230627/nagrada-1880739875.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итар-тасс, андрей кондрашов, медиа - общество, михаил мишустин, сергей михайлов, россия