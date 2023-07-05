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Гендиректором информационного агентства ТАСС стал Андрей Кондрашов - РИА Новости, 05.07.2023
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13:09 05.07.2023 (обновлено: 14:07 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/tass-1882343951.html
Гендиректором информационного агентства ТАСС стал Андрей Кондрашов
Гендиректором информационного агентства ТАСС стал Андрей Кондрашов - РИА Новости, 05.07.2023
Гендиректором информационного агентства ТАСС стал Андрей Кондрашов
Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначили Андрея Кондрашова, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:09
2023-07-05T14:07
итар-тасс
андрей кондрашов
медиа - общество
михаил мишустин
сергей михайлов
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначили Андрея Кондрашова, сообщило правительство в Telegram-канале."Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов", — говорится в публикации. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В правительстве уточнили, что Сергея Михайлова освободили от должности гендиректора холдинга по собственному желанию.
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итар-тасс, андрей кондрашов, медиа - общество, михаил мишустин, сергей михайлов, россия
ИТАР-ТАСС, Андрей Кондрашов, Медиа - Общество, Михаил Мишустин, Сергей Михайлов, Россия
Гендиректором информационного агентства ТАСС стал Андрей Кондрашов

Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначили Андрея Кондрашова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАндрей Кондрашов
Андрей Кондрашов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Андрей Кондрашов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначили Андрея Кондрашова, сообщило правительство в Telegram-канале.
«
"Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов", — говорится в публикации.
Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В правительстве уточнили, что Сергея Михайлова освободили от должности гендиректора холдинга по собственному желанию.
Создатель фильма Крым. Путь на Родину, телеведущий Андрей Кондрашов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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ИТАР-ТАССАндрей КондрашовМедиа - ОбществоМихаил МишустинСергей МихайловРоссия
 
 
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