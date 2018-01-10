Журналист Кондрашов сообщил, что будет пресс-секретарем штаба Путина

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Журналист Андрей Кондрашов сообщил, что будет пресс-секретарем избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.

Кондрашов был ведущим программы "Вести", в 2016 году был назначен директором дирекции программы. Является автором нескольких документальных фильмов, в том числе "Крым. Путь на Родину" о событиях весны 2014 года.

"Я пресс-секретарь", — сказал Кондрашов журналистам, отвечая на вопрос, какую функцию он будет выполнять в штабе.

Сопредседателями избирательного штаба стали глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин и глава центра "Сириус" Елена Шмелева.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. Российский Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в 2018 году. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.