https://ria.ru/20230705/kokain-1882473182.html

Джо Байдену доложили о найденном кокаине в Белом доме

Джо Байдену доложили о найденном кокаине в Белом доме - РИА Новости, 05.07.2023

Джо Байдену доложили о найденном кокаине в Белом доме

Президенту США Джо Байдену докладывают о расследовании про найденный в Белом доме кокаин, сообщила пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T22:11

2023-07-05T22:11

2023-07-05T22:19

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карин жан-пьер

вашингтон (штат)

джо байден

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену докладывают о расследовании про найденный в Белом доме кокаин, сообщила пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер. Белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный в западном крыле американской администрации, является кокаином. "Мы уверены в том, что Секретная служба доберется до истины. Президент следит за всеми сообщениями, ему докладывают о том, что известно на данный момент", - сообщила Жан-Пьер на брифинге. Она подчеркнула, что в выходные президента и членов его семьи не было в резиденции в Вашингтоне, они покинули Белый дом в пятницу и вернулись во вторник. Вещество, по словам Жан-Пьер, обнаружили в западном крыле, где всегда много персонала и посетителей.

https://ria.ru/20230705/kokain-1882472147.html

https://ria.ru/20230704/khanterbayden-1882259584.html

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в мире, сша, карин жан-пьер, вашингтон (штат), джо байден