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Джо Байдену доложили о найденном кокаине в Белом доме - РИА Новости, 05.07.2023
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22:11 05.07.2023 (обновлено: 22:19 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/kokain-1882473182.html
Джо Байдену доложили о найденном кокаине в Белом доме
Джо Байдену доложили о найденном кокаине в Белом доме - РИА Новости, 05.07.2023
Джо Байдену доложили о найденном кокаине в Белом доме
Президенту США Джо Байдену докладывают о расследовании про найденный в Белом доме кокаин, сообщила пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:11
2023-07-05T22:19
в мире
сша
карин жан-пьер
вашингтон (штат)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену докладывают о расследовании про найденный в Белом доме кокаин, сообщила пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер. Белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный в западном крыле американской администрации, является кокаином. "Мы уверены в том, что Секретная служба доберется до истины. Президент следит за всеми сообщениями, ему докладывают о том, что известно на данный момент", - сообщила Жан-Пьер на брифинге. Она подчеркнула, что в выходные президента и членов его семьи не было в резиденции в Вашингтоне, они покинули Белый дом в пятницу и вернулись во вторник. Вещество, по словам Жан-Пьер, обнаружили в западном крыле, где всегда много персонала и посетителей.
https://ria.ru/20230705/kokain-1882472147.html
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в мире, сша, карин жан-пьер, вашингтон (штат), джо байден
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Вашингтон (штат), Джо Байден
Джо Байдену доложили о найденном кокаине в Белом доме

Президенту США Байдену доложили о расследовании по найденному в Белом доме кокаину

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден в Сан-Франциско
Президент США Джо Байден в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден в Сан-Франциско. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену докладывают о расследовании про найденный в Белом доме кокаин, сообщила пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер.
Белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный в западном крыле американской администрации, является кокаином.
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"Мы уверены в том, что Секретная служба доберется до истины. Президент следит за всеми сообщениями, ему докладывают о том, что известно на данный момент", - сообщила Жан-Пьер на брифинге.
Она подчеркнула, что в выходные президента и членов его семьи не было в резиденции в Вашингтоне, они покинули Белый дом в пятницу и вернулись во вторник. Вещество, по словам Жан-Пьер, обнаружили в западном крыле, где всегда много персонала и посетителей.
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В миреСШАКарин Жан-ПьерВашингтон (штат)Джо Байден
 
 
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