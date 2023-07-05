Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР
Минобороны: российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Клещеевки в ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике, утраты позиций нет, сообщил РИА Новости источник в командовании Южной группировки войск.
"Сегодня пресечена попытка контратаки силами пятой ОДШБр ВСУ в серой зоне в направлении села Клещеевка Артемовского района ДНР. Силами авиации и артиллерии Южной группировки в настоящее время идет уничтожение остатков противника. Утраты подконтрольных позиций не допущено", — сказал собеседник агентства.
Как заявил в среду советник врио главы ДНР Ян Гагин, Клещеевка остается под контролем российских войск, несмотря на атаки противника. Он назвал заявления о взятии села Киевом работой ЦиПСО.
Гагин добавил, что ВСУ пытаются также занять находящуюся рядом с селом высоту, с которой удобно контролировать часть территории Артемовска.
Украинские военные постоянно предпринимают попытки наступления на Клещеевку. По данным Минобороны, оглашенным накануне, всего на Донецком направлении отражены десять попыток атаки противника, потери ВСУ там составили до 290 человек убитыми и ранеными.
Как заявил ранее глава ведомства Сергей Шойгу, украинские войска не достигли целей начавшегося 4 июня контрнаступления ни на одном из направлений. По его словам, ВС на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.