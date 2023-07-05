https://ria.ru/20230705/klescheevka-1882367728.html

Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР

Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР - РИА Новости, 05.07.2023

Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР

Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике, утраты позиций нет, сообщил РИА Новости источник в командовании... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:28

2023-07-05T14:28

2023-07-05T18:01

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

сергей шойгу

вооруженные силы украины

артемовск

киев

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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике, утраты позиций нет, сообщил РИА Новости источник в командовании Южной группировки войск."Сегодня пресечена попытка контратаки силами пятой ОДШБр ВСУ в серой зоне в направлении села Клещеевка Артемовского района ДНР. Силами авиации и артиллерии Южной группировки в настоящее время идет уничтожение остатков противника. Утраты подконтрольных позиций не допущено", — сказал собеседник агентства.Как заявил в среду советник врио главы ДНР Ян Гагин, Клещеевка остается под контролем российских войск, несмотря на атаки противника. Он назвал заявления о взятии села Киевом работой ЦиПСО. Гагин добавил, что ВСУ пытаются также занять находящуюся рядом с селом высоту, с которой удобно контролировать часть территории Артемовска.Украинские военные постоянно предпринимают попытки наступления на Клещеевку. По данным Минобороны, оглашенным накануне, всего на Донецком направлении отражены десять попыток атаки противника, потери ВСУ там составили до 290 человек убитыми и ранеными.Как заявил ранее глава ведомства Сергей Шойгу, украинские войска не достигли целей начавшегося 4 июня контрнаступления ни на одном из направлений. По его словам, ВС на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.

https://ria.ru/20230703/chasov_yar-1881974354.html

донецкая народная республика

артемовск

киев

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сергей шойгу, вооруженные силы украины, артемовск, киев, ян гагин