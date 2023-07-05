Рейтинг@Mail.ru
Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 05.07.2023 (обновлено: 18:01 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/klescheevka-1882367728.html
Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР
Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР - РИА Новости, 05.07.2023
Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР
Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике, утраты позиций нет, сообщил РИА Новости источник в командовании... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:28
2023-07-05T18:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
сергей шойгу
вооруженные силы украины
артемовск
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951590_0:229:2989:1910_1920x0_80_0_0_c32d8d3320cd685885768cd9c8312186.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике, утраты позиций нет, сообщил РИА Новости источник в командовании Южной группировки войск."Сегодня пресечена попытка контратаки силами пятой ОДШБр ВСУ в серой зоне в направлении села Клещеевка Артемовского района ДНР. Силами авиации и артиллерии Южной группировки в настоящее время идет уничтожение остатков противника. Утраты подконтрольных позиций не допущено", — сказал собеседник агентства.Как заявил в среду советник врио главы ДНР Ян Гагин, Клещеевка остается под контролем российских войск, несмотря на атаки противника. Он назвал заявления о взятии села Киевом работой ЦиПСО. Гагин добавил, что ВСУ пытаются также занять находящуюся рядом с селом высоту, с которой удобно контролировать часть территории Артемовска.Украинские военные постоянно предпринимают попытки наступления на Клещеевку. По данным Минобороны, оглашенным накануне, всего на Донецком направлении отражены десять попыток атаки противника, потери ВСУ там составили до 290 человек убитыми и ранеными.Как заявил ранее глава ведомства Сергей Шойгу, украинские войска не достигли целей начавшегося 4 июня контрнаступления ни на одном из направлений. По его словам, ВС на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
https://ria.ru/20230703/chasov_yar-1881974354.html
донецкая народная республика
артемовск
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951590_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8d1b70f431b75a70b7d85a312e9586e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сергей шойгу, вооруженные силы украины, артемовск, киев, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Киев, Ян Гагин
Российские военные пресекли попытку контратаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР

Минобороны: российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Клещеевки в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике, утраты позиций нет, сообщил РИА Новости источник в командовании Южной группировки войск.
"Сегодня пресечена попытка контратаки силами пятой ОДШБр ВСУ в серой зоне в направлении села Клещеевка Артемовского района ДНР. Силами авиации и артиллерии Южной группировки в настоящее время идет уничтожение остатков противника. Утраты подконтрольных позиций не допущено", — сказал собеседник агентства.
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр
3 июля, 17:17
Как заявил в среду советник врио главы ДНР Ян Гагин, Клещеевка остается под контролем российских войск, несмотря на атаки противника. Он назвал заявления о взятии села Киевом работой ЦиПСО.
Гагин добавил, что ВСУ пытаются также занять находящуюся рядом с селом высоту, с которой удобно контролировать часть территории Артемовска.
Украинские военные постоянно предпринимают попытки наступления на Клещеевку. По данным Минобороны, оглашенным накануне, всего на Донецком направлении отражены десять попыток атаки противника, потери ВСУ там составили до 290 человек убитыми и ранеными.
Как заявил ранее глава ведомства Сергей Шойгу, украинские войска не достигли целей начавшегося 4 июня контрнаступления ни на одном из направлений. По его словам, ВС на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 июля, 17:27
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныАртемовскКиевЯн Гагин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала