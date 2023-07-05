Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
19:50 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ege-1882456860.html
Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ
Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 05.07.2023
Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ
Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений от учеников, родителей и учителей по совершенствованию Единого государственного экзамена, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:50
2023-07-05T19:50
год педагога и наставника
сн_образование
общество
образование
образование - общество
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572786507_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_448f0611f9dd8e93eb26a225c09398a0.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений от учеников, родителей и учителей по совершенствованию Единого государственного экзамена, сообщила пресс-служба ведомства. "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о том, что еще необходимо усовершенствовать в едином госэкзамене. Такие опросы ежегодно проводятся службой после завершения основного периода ЕГЭ", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что все поступившие предложения будут рассмотрены и тщательно проанализированы специалистами ведомства, а наиболее интересные из них вынесены на обсуждение профессионального и экспертного сообщества. "По итогам каждой кампании ЕГЭ мы собираем все замечания и предложения. Мы максимально открыты для диалога в конструктивном ключе, готовы слышать все мнения и вносить необходимые изменения", - сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводятся в сообщении. Добавляется, что свои мнения и предложения о том, чего не хватает на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более комфортной и прозрачной, как усовершенствовать содержание контрольных измерительных материалов можно направлять на электронную почту ege2023@obrnadzor.gov.ru до 15 августа.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572786507_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_b5069d2b354dd126cf7013e918c480a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сн_образование, общество, образование, образование - общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор

Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПреподаватель в аудитории перед началом единого государственного экзамена по математике
Преподаватель в аудитории перед началом единого государственного экзамена по математике - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений от учеников, родителей и учителей по совершенствованию Единого государственного экзамена, сообщила пресс-служба ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о том, что еще необходимо усовершенствовать в едином госэкзамене. Такие опросы ежегодно проводятся службой после завершения основного периода ЕГЭ", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что все поступившие предложения будут рассмотрены и тщательно проанализированы специалистами ведомства, а наиболее интересные из них вынесены на обсуждение профессионального и экспертного сообщества.
"По итогам каждой кампании ЕГЭ мы собираем все замечания и предложения. Мы максимально открыты для диалога в конструктивном ключе, готовы слышать все мнения и вносить необходимые изменения", - сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводятся в сообщении.
Добавляется, что свои мнения и предложения о том, чего не хватает на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более комфортной и прозрачной, как усовершенствовать содержание контрольных измерительных материалов можно направлять на электронную почту ege2023@obrnadzor.gov.ru до 15 августа.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеОбществоОбразованиеОбразование - ОбществоСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала