https://ria.ru/20230705/ege-1882456860.html
Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ
Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 05.07.2023
Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ
Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений от учеников, родителей и учителей по совершенствованию Единого государственного экзамена, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:50
2023-07-05T19:50
2023-07-05T19:50
год педагога и наставника
сн_образование
общество
образование
образование - общество
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572786507_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_448f0611f9dd8e93eb26a225c09398a0.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений от учеников, родителей и учителей по совершенствованию Единого государственного экзамена, сообщила пресс-служба ведомства. "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о том, что еще необходимо усовершенствовать в едином госэкзамене. Такие опросы ежегодно проводятся службой после завершения основного периода ЕГЭ", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что все поступившие предложения будут рассмотрены и тщательно проанализированы специалистами ведомства, а наиболее интересные из них вынесены на обсуждение профессионального и экспертного сообщества. "По итогам каждой кампании ЕГЭ мы собираем все замечания и предложения. Мы максимально открыты для диалога в конструктивном ключе, готовы слышать все мнения и вносить необходимые изменения", - сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводятся в сообщении. Добавляется, что свои мнения и предложения о том, чего не хватает на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более комфортной и прозрачной, как усовершенствовать содержание контрольных измерительных материалов можно направлять на электронную почту ege2023@obrnadzor.gov.ru до 15 августа.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572786507_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_b5069d2b354dd126cf7013e918c480a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сн_образование, общество, образование, образование - общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений от учеников, родителей и учителей по совершенствованию Единого государственного экзамена, сообщила пресс-служба ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о том, что еще необходимо усовершенствовать в едином госэкзамене. Такие опросы ежегодно проводятся службой после завершения основного периода ЕГЭ", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что все поступившие предложения будут рассмотрены и тщательно проанализированы специалистами ведомства, а наиболее интересные из них вынесены на обсуждение профессионального и экспертного сообщества.
"По итогам каждой кампании ЕГЭ мы собираем все замечания и предложения. Мы максимально открыты для диалога в конструктивном ключе, готовы слышать все мнения и вносить необходимые изменения", - сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводятся в сообщении.
Добавляется, что свои мнения и предложения о том, чего не хватает на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более комфортной и прозрачной, как усовершенствовать содержание контрольных измерительных материалов можно направлять на электронную почту ege2023@obrnadzor.gov.ru до 15 августа.