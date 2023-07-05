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Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 05.07.2023

Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений от учеников, родителей и учителей по совершенствованию Единого государственного экзамена, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T19:50

2023-07-05T19:50

2023-07-05T19:50

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рособрнадзор начал ежегодный сбор предложений от учеников, родителей и учителей по совершенствованию Единого государственного экзамена, сообщила пресс-служба ведомства. "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о том, что еще необходимо усовершенствовать в едином госэкзамене. Такие опросы ежегодно проводятся службой после завершения основного периода ЕГЭ", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что все поступившие предложения будут рассмотрены и тщательно проанализированы специалистами ведомства, а наиболее интересные из них вынесены на обсуждение профессионального и экспертного сообщества. "По итогам каждой кампании ЕГЭ мы собираем все замечания и предложения. Мы максимально открыты для диалога в конструктивном ключе, готовы слышать все мнения и вносить необходимые изменения", - сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводятся в сообщении. Добавляется, что свои мнения и предложения о том, чего не хватает на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более комфортной и прозрачной, как усовершенствовать содержание контрольных измерительных материалов можно направлять на электронную почту ege2023@obrnadzor.gov.ru до 15 августа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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