https://ria.ru/20230705/ege-1882331494.html

Департамент образования Москвы заявил о росте доли стобалльников

Департамент образования Москвы заявил о росте доли стобалльников - РИА Новости, 05.07.2023

Департамент образования Москвы заявил о росте доли стобалльников

Благодаря столичному проекту по подготовке к ЕГЭ в школах увеличилась доля выпускников с максимальными 100 баллами, сообщила заместитель руководителя... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:28

2023-07-05T12:28

2023-07-05T19:35

общество

москва

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Благодаря столичному проекту по подготовке к ЕГЭ в школах увеличилась доля выпускников с максимальными 100 баллами, сообщила заместитель руководителя департамента образования и науки Олеся Лукашук в ходе заседания комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы. "Благодаря проекту по подготовке к экзаменам увеличилась доля выпускников с максимальными 100 баллами: по физике — в 7 раз, по биологии — в 5 раз, по русскому языку и по литературе — в 3 раза, по английскому языку — почти в 2 раза, по химии и информатике — в 1,2 раза", - рассказала Лукашук. По ее словам, благодаря проекту по подготовке к экзаменам доля выпускников с двойками сократилась: по литературе — более чем в 4 раза, по русскому языку — почти в 4 раза, по биологии — в 2,5 раза, по информатике, физике и географии— почти в 2 раза, по математике, английскому и истории — почти в полтора раза, по химии — в 1,2 раза. "Для оценки эффективности проекта помимо результатов ЕГЭ используются регулярные опросы. В последнем из них приняли участие почти 8 тысяч родителей выпускников и более 7 тысяч учителей. По результатам опроса особенно высоко оценили проект и считают, что его нужно продолжить, те родители, чьи дети занимались только в школе на практикумах, не прибегая к услугам репетиторов и дополнительных курсов – 74%. Лишь небольшой процент опрошенных предпочитает традиционное обучение", - добавила Лукашук. Она уточнила, что среди тех родителей, чьи дети все же занимались подготовкой к ЕГЭ не только на практикумах в школах, довольны результатами ЕГЭ оказались 63%. Среди педагогов результаты своих учеников на ЕГЭ высоко оценили более 80%. Более 70% опрошенных родителей и учителей считают, что пилотный проект оказался полезным, и формат практикумов для подготовки к ЕГЭ в выпускных классах нужно сохранить в будущем. Обучение старшеклассников с акцентом на подготовке к ЕГЭ началось в 2022 году. К пилотному проекту присоединились 406 столичных школ, в которых учились около 43 тысяч одиннадцатиклассников — это 80% всех выпускников. До 1 февраля завершилась часть предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания и физической культуры. И в учебное расписание были включены практикумы по подготовке к ЕГЭ по выбранным для сдачи предметам. Практикумы занимали не менее 40% учебного времени. На них дети со схожим уровнем подготовки проходили сложные темы и выполняли задания экзаменов без оценок и контрольных.

https://ria.ru/20230705/ege-1882329916.html

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москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование