Рейтинг@Mail.ru
Семнадцать человек сдали ЕГЭ в 2023 году на 300 баллов - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
12:12 05.07.2023 (обновлено: 20:21 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/ege-1882328653.html
Семнадцать человек сдали ЕГЭ в 2023 году на 300 баллов
Семнадцать человек сдали ЕГЭ в 2023 году на 300 баллов - РИА Новости, 05.07.2023
Семнадцать человек сдали ЕГЭ в 2023 году на 300 баллов
Единый государственный экзамен на 300 баллов в 2023 году сдали 17 человек, такие данные привел руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:12
2023-07-05T20:21
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736194765_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_0594d0ad20856b8f00bbd7f8f4e464ef.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Единый государственный экзамен на 300 баллов в 2023 году сдали 17 человек, такие данные привел руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Согласно презентации, которую он показал на пресс-конференции "Предварительные итоги кампании ЕГЭ" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", число 200-балльников в 2023 году составило 456 человек, а 100 баллов на ЕГЭ получили более семи тысяч человек.По предварительным итогам, в этому году выросло число стобалльников и набравших высокий балл практически по всем предметам. Средний тестовый результат стал выше по химии, литературе, но ухудшился по истории, профильной математике, обществознанию, английскому языку и информатике. На ЕГЭ по русскому языку средний результат составил 68,43, по профильной математике — 55,62 балла, по обществознанию — 56,4 балла, литературе — 63,97 балла, биологии — 50,87 балла, химии — 56,23, географии — 54,6, физике — 54,85, истории — 56,37, английскому языку — 66,31 балла и по информатике — 58,39 балла.Основной период ЕГЭ в 2023 году прошел с 26 мая по 20 июня, задействовано около 5700 пунктов проведения экзаменов, более 15 тысяч общественных наблюдателей и около 8700 медицинских работников.Всего в основной и резервный периоды ЕГЭ экзамены сдавали более 630 тысяч человек.
https://ria.ru/20230705/spisyvayuschie-1882328893.html
https://ria.ru/20230628/ege-1880778382.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736194765_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d04fd7943334f3374a8e438dc7259a5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Семнадцать человек сдали ЕГЭ в 2023 году на 300 баллов

Глава Рособрнадзора Музаев: 17 человек в 2023 году сдали ЕГЭ на 300 баллов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа
Учитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Учитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Единый государственный экзамен на 300 баллов в 2023 году сдали 17 человек, такие данные привел руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Согласно презентации, которую он показал на пресс-конференции "Предварительные итоги кампании ЕГЭ" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", число 200-балльников в 2023 году составило 456 человек, а 100 баллов на ЕГЭ получили более семи тысяч человек.
Ученики в классе перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
С ЕГЭ удалили более 900 человек в 2023 году
Вчера, 12:12
По предварительным итогам, в этому году выросло число стобалльников и набравших высокий балл практически по всем предметам.
Средний тестовый результат стал выше по химии, литературе, но ухудшился по истории, профильной математике, обществознанию, английскому языку и информатике.
На ЕГЭ по русскому языку средний результат составил 68,43, по профильной математике — 55,62 балла, по обществознанию — 56,4 балла, литературе — 63,97 балла, биологии — 50,87 балла, химии — 56,23, географии — 54,6, физике — 54,85, истории — 56,37, английскому языку — 66,31 балла и по информатике — 58,39 балла.
Основной период ЕГЭ в 2023 году прошел с 26 мая по 20 июня, задействовано около 5700 пунктов проведения экзаменов, более 15 тысяч общественных наблюдателей и около 8700 медицинских работников.
Всего в основной и резервный периоды ЕГЭ экзамены сдавали более 630 тысяч человек.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Отменить нельзя оставить: Россия решает ЕГЭ
28 июня, 08:00
 
Год педагога и наставникаОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала