https://ria.ru/20230705/ege-1882328653.html
Семнадцать человек сдали ЕГЭ в 2023 году на 300 баллов
Семнадцать человек сдали ЕГЭ в 2023 году на 300 баллов - РИА Новости, 05.07.2023
Семнадцать человек сдали ЕГЭ в 2023 году на 300 баллов
Единый государственный экзамен на 300 баллов в 2023 году сдали 17 человек, такие данные привел руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:12
2023-07-05T12:12
2023-07-05T20:21
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Единый государственный экзамен на 300 баллов в 2023 году сдали 17 человек, такие данные привел руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Согласно презентации, которую он показал на пресс-конференции "Предварительные итоги кампании ЕГЭ" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", число 200-балльников в 2023 году составило 456 человек, а 100 баллов на ЕГЭ получили более семи тысяч человек.По предварительным итогам, в этому году выросло число стобалльников и набравших высокий балл практически по всем предметам. Средний тестовый результат стал выше по химии, литературе, но ухудшился по истории, профильной математике, обществознанию, английскому языку и информатике. На ЕГЭ по русскому языку средний результат составил 68,43, по профильной математике — 55,62 балла, по обществознанию — 56,4 балла, литературе — 63,97 балла, биологии — 50,87 балла, химии — 56,23, географии — 54,6, физике — 54,85, истории — 56,37, английскому языку — 66,31 балла и по информатике — 58,39 балла.Основной период ЕГЭ в 2023 году прошел с 26 мая по 20 июня, задействовано около 5700 пунктов проведения экзаменов, более 15 тысяч общественных наблюдателей и около 8700 медицинских работников.Всего в основной и резервный периоды ЕГЭ экзамены сдавали более 630 тысяч человек.
https://ria.ru/20230705/spisyvayuschie-1882328893.html
https://ria.ru/20230628/ege-1880778382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Семнадцать человек сдали ЕГЭ в 2023 году на 300 баллов
Глава Рособрнадзора Музаев: 17 человек в 2023 году сдали ЕГЭ на 300 баллов
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Единый государственный экзамен на 300 баллов в 2023 году сдали 17 человек, такие данные привел руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Согласно презентации, которую он показал на пресс-конференции "Предварительные итоги кампании ЕГЭ
" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", число 200-балльников в 2023 году составило 456 человек, а 100 баллов на ЕГЭ получили более семи тысяч человек.
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По предварительным итогам, в этому году выросло число стобалльников и набравших высокий балл практически по всем предметам.
Средний тестовый результат стал выше по химии, литературе, но ухудшился по истории, профильной математике, обществознанию, английскому языку и информатике.
На ЕГЭ по русскому языку средний результат составил 68,43, по профильной математике — 55,62 балла, по обществознанию — 56,4 балла, литературе — 63,97 балла, биологии — 50,87 балла, химии — 56,23, географии — 54,6, физике — 54,85, истории — 56,37, английскому языку — 66,31 балла и по информатике — 58,39 балла.
Основной период ЕГЭ в 2023 году прошел с 26 мая по 20 июня, задействовано около 5700 пунктов проведения экзаменов, более 15 тысяч общественных наблюдателей и около 8700 медицинских работников.
Всего в основной и резервный периоды ЕГЭ экзамены сдавали более 630 тысяч человек.
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