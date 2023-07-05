https://ria.ru/20230705/ege-1882328653.html

Семнадцать человек сдали ЕГЭ в 2023 году на 300 баллов

Семнадцать человек сдали ЕГЭ в 2023 году на 300 баллов - РИА Новости, 05.07.2023

Семнадцать человек сдали ЕГЭ в 2023 году на 300 баллов

Единый государственный экзамен на 300 баллов в 2023 году сдали 17 человек, такие данные привел руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:12

2023-07-05T12:12

2023-07-05T20:21

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Единый государственный экзамен на 300 баллов в 2023 году сдали 17 человек, такие данные привел руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Согласно презентации, которую он показал на пресс-конференции "Предварительные итоги кампании ЕГЭ" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", число 200-балльников в 2023 году составило 456 человек, а 100 баллов на ЕГЭ получили более семи тысяч человек.По предварительным итогам, в этому году выросло число стобалльников и набравших высокий балл практически по всем предметам. Средний тестовый результат стал выше по химии, литературе, но ухудшился по истории, профильной математике, обществознанию, английскому языку и информатике. На ЕГЭ по русскому языку средний результат составил 68,43, по профильной математике — 55,62 балла, по обществознанию — 56,4 балла, литературе — 63,97 балла, биологии — 50,87 балла, химии — 56,23, географии — 54,6, физике — 54,85, истории — 56,37, английскому языку — 66,31 балла и по информатике — 58,39 балла.Основной период ЕГЭ в 2023 году прошел с 26 мая по 20 июня, задействовано около 5700 пунктов проведения экзаменов, более 15 тысяч общественных наблюдателей и около 8700 медицинских работников.Всего в основной и резервный периоды ЕГЭ экзамены сдавали более 630 тысяч человек.

https://ria.ru/20230705/spisyvayuschie-1882328893.html

https://ria.ru/20230628/ege-1880778382.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование