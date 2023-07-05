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СК опроверг версию о бегстве подростков из тургруппы в Кузбассе - РИА Новости, 05.07.2023
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08:30 05.07.2023 (обновлено: 08:31 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/deti-1882288033.html
СК опроверг версию о бегстве подростков из тургруппы в Кузбассе
СК опроверг версию о бегстве подростков из тургруппы в Кузбассе - РИА Новости, 05.07.2023
СК опроверг версию о бегстве подростков из тургруппы в Кузбассе
Следствие не нашло подтверждений версии бегства от туристической группы трех мальчиков, пропавших в тайге, сообщает управление СК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:30
2023-07-05T08:31
происшествия
россия
кемеровская область
междуреченск
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Следствие не нашло подтверждений версии бегства от туристической группы трех мальчиков, пропавших в тайге, сообщает управление СК РФ по Кемеровской области. Полиция 29 июня сообщила, что при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое подростков ушли вперед, но к лагерю так и не вышли. Были организованы поиски с использованием беспилотников, они осложняются гористым характером местности. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних. В понедельник глава Междуреченска Сергей Перепилищенко заявил, что шестеро подростков, из них две девочки, готовились к побегу, но трое передумали в последний момент, а три мальчика 13, 14 и 15 лет сбежали. "Проверяются все возможные версии исчезновения мальчиков, в том числе распространённая в средствах массовой информации о намеренном бегстве подростков. В настоящее время данная версия не нашла объективного подтверждения", – сказали в СК. Поиски детей продолжаются.
https://ria.ru/20230704/deti-1882125574.html
https://ria.ru/20230703/podrostok-1882029251.html
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происшествия, россия, кемеровская область, междуреченск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Междуреченск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК опроверг версию о бегстве подростков из тургруппы в Кузбассе

Следствие не подтвердило версию бегства от тургруппы трех мальчиков, пропавших в Кузбассе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета на дороге. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Следствие не нашло подтверждений версии бегства от туристической группы трех мальчиков, пропавших в тайге, сообщает управление СК РФ по Кемеровской области.
Полиция 29 июня сообщила, что при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое подростков ушли вперед, но к лагерю так и не вышли. Были организованы поиски с использованием беспилотников, они осложняются гористым характером местности. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних. В понедельник глава Междуреченска Сергей Перепилищенко заявил, что шестеро подростков, из них две девочки, готовились к побегу, но трое передумали в последний момент, а три мальчика 13, 14 и 15 лет сбежали.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В Калуге нашли детей, сбежавших из детсада
4 июля, 13:10
"Проверяются все возможные версии исчезновения мальчиков, в том числе распространённая в средствах массовой информации о намеренном бегстве подростков. В настоящее время данная версия не нашла объективного подтверждения", – сказали в СК.
Поиски детей продолжаются.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьМеждуреченскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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