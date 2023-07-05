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Премьер-министр Украины назвал оборонный бюджет страны в 2023 году

Премьер-министр Украины назвал оборонный бюджет страны в 2023 году - РИА Новости, 05.07.2023

Премьер-министр Украины назвал оборонный бюджет страны в 2023 году

Оборонный бюджет Украины в 2023 году составит 48,7 миллиарда долларов, сообщил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:09

2023-07-05T18:09

2023-07-05T18:09

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даниил гетманцев

сергей марченко

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Оборонный бюджет Украины в 2023 году составит 48,7 миллиарда долларов, сообщил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "У нас все средства, каждая гривна фактически сегодня финансируется на потребности сил безопасности и обороны Украины. Так, 1,8 триллиона гривен (48,7 миллиарда долларов) – это потребности и бюджет вооруженных сил. Все, что мы собираем, используется для этих целей, все остальное финансируется за счет наших партнеров", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Рада". Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщал, что суммарные расходы на безопасность и оборону Украины в 2022 году составили 1536,6 миллиарда гривен (41,8 миллиарда долларов) или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год - больше, чем все расходы госбюджета за 2021 год, которые составили 1490 миллиардов гривен (40,5 миллиарда долларов). Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230627/evrosoyuz-1880738236.html

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в мире, космос - риа наука, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины, даниил гетманцев, сергей марченко