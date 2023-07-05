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Трутнев рассказал о создании центров БПЛА на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.07.2023
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07:13 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/bpla-1882282904.html
Трутнев рассказал о создании центров БПЛА на Дальнем Востоке
Трутнев рассказал о создании центров БПЛА на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.07.2023
Трутнев рассказал о создании центров БПЛА на Дальнем Востоке
На создание центров сборки беспилотников и обучения управлению ими на Дальнем Востоке направят поддержку от государства, но помощь будет оказана только в тех... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T07:13
2023-07-05T07:13
дальний восток
владивосток
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. На создание центров сборки беспилотников и обучения управлению ими на Дальнем Востоке направят поддержку от государства, но помощь будет оказана только в тех регионах, где уже демонстрируют выдающиеся результаты на этих направлениях, заявил вице-премьер — полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. В среду полпред находится с рабочей поездкой во Владивостоке. Утром он посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), где встретился со студентами. Один из участников встречи рассказал, что предоставленное вузом помещение используется для обучения управлению FPV-дронами. По его словам, требуется системный подход - создание центра подготовки операторов БПЛА. Развернуть центр можно на базе ДВФУ, но для этого требуется финансирование. "Будем ли мы на Дальнем Востоке делать центры, скажем, строительства и обучения управлению БПЛА? Будем 100%... Надо ли помогать и давать ресурс? Конечно, надо, но нам вот сейчас ресурс размазать равномерно по восьми субъектам (где уже ведется такая работа - ред.)? Я не думаю, что это очень умно", - сказал полпред. "Мы будем создавать группы вместе с Минобороны, с теми ребятами, которые там этим занимаются, и разбираться, где, скажем, беспилотники делают топового класса, а где пока недотягивают. Кому-то придется учиться. То же самое по обучению. Нам надо разобраться, где это делают правильно. Если Приморье в этом отношении будет на передовых позициях, значит, будем здесь помогать центр создавать. Если нет, не обижайтесь, но в другую территорию. Конкуренция довольно жесткая", - добавил он. Трутнев подчеркнул, что говорит о конкуренции не с целью "подразнить", а потому что хочет видеть наилучший результат. "С той стороны этим занимаются многие и много стран, и нам надо быть лучшими, чтобы победить", - объяснил вице-премьер.
https://ria.ru/20230705/dvfu-1882279581.html
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дальний восток, владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет
Дальний Восток, Владивосток, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет
Трутнев рассказал о создании центров БПЛА на Дальнем Востоке

Трутнев: государство будет помогать создавать центры БПЛА на Дальнем Востоке, но не везде

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. На создание центров сборки беспилотников и обучения управлению ими на Дальнем Востоке направят поддержку от государства, но помощь будет оказана только в тех регионах, где уже демонстрируют выдающиеся результаты на этих направлениях, заявил вице-премьер — полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
В среду полпред находится с рабочей поездкой во Владивостоке. Утром он посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), где встретился со студентами. Один из участников встречи рассказал, что предоставленное вузом помещение используется для обучения управлению FPV-дронами. По его словам, требуется системный подход - создание центра подготовки операторов БПЛА. Развернуть центр можно на базе ДВФУ, но для этого требуется финансирование.
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"Будем ли мы на Дальнем Востоке делать центры, скажем, строительства и обучения управлению БПЛА? Будем 100%... Надо ли помогать и давать ресурс? Конечно, надо, но нам вот сейчас ресурс размазать равномерно по восьми субъектам (где уже ведется такая работа - ред.)? Я не думаю, что это очень умно", - сказал полпред.
"Мы будем создавать группы вместе с Минобороны, с теми ребятами, которые там этим занимаются, и разбираться, где, скажем, беспилотники делают топового класса, а где пока недотягивают. Кому-то придется учиться. То же самое по обучению. Нам надо разобраться, где это делают правильно. Если Приморье в этом отношении будет на передовых позициях, значит, будем здесь помогать центр создавать. Если нет, не обижайтесь, но в другую территорию. Конкуренция довольно жесткая", - добавил он.
Трутнев подчеркнул, что говорит о конкуренции не с целью "подразнить", а потому что хочет видеть наилучший результат.
"С той стороны этим занимаются многие и много стран, и нам надо быть лучшими, чтобы победить", - объяснил вице-премьер.
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Дальний ВостокВладивостокЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университет
 
 
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