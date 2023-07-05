https://ria.ru/20230705/bpla-1882282904.html
Трутнев рассказал о создании центров БПЛА на Дальнем Востоке
Трутнев рассказал о создании центров БПЛА на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.07.2023
Трутнев рассказал о создании центров БПЛА на Дальнем Востоке
На создание центров сборки беспилотников и обучения управлению ими на Дальнем Востоке направят поддержку от государства, но помощь будет оказана только в тех... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T07:13
2023-07-05T07:13
2023-07-05T07:13
дальний восток
владивосток
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. На создание центров сборки беспилотников и обучения управлению ими на Дальнем Востоке направят поддержку от государства, но помощь будет оказана только в тех регионах, где уже демонстрируют выдающиеся результаты на этих направлениях, заявил вице-премьер — полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. В среду полпред находится с рабочей поездкой во Владивостоке. Утром он посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), где встретился со студентами. Один из участников встречи рассказал, что предоставленное вузом помещение используется для обучения управлению FPV-дронами. По его словам, требуется системный подход - создание центра подготовки операторов БПЛА. Развернуть центр можно на базе ДВФУ, но для этого требуется финансирование. "Будем ли мы на Дальнем Востоке делать центры, скажем, строительства и обучения управлению БПЛА? Будем 100%... Надо ли помогать и давать ресурс? Конечно, надо, но нам вот сейчас ресурс размазать равномерно по восьми субъектам (где уже ведется такая работа - ред.)? Я не думаю, что это очень умно", - сказал полпред. "Мы будем создавать группы вместе с Минобороны, с теми ребятами, которые там этим занимаются, и разбираться, где, скажем, беспилотники делают топового класса, а где пока недотягивают. Кому-то придется учиться. То же самое по обучению. Нам надо разобраться, где это делают правильно. Если Приморье в этом отношении будет на передовых позициях, значит, будем здесь помогать центр создавать. Если нет, не обижайтесь, но в другую территорию. Конкуренция довольно жесткая", - добавил он. Трутнев подчеркнул, что говорит о конкуренции не с целью "подразнить", а потому что хочет видеть наилучший результат. "С той стороны этим занимаются многие и много стран, и нам надо быть лучшими, чтобы победить", - объяснил вице-премьер.
https://ria.ru/20230705/dvfu-1882279581.html
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дальний восток, владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет
Дальний Восток, Владивосток, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет
Трутнев рассказал о создании центров БПЛА на Дальнем Востоке
Трутнев: государство будет помогать создавать центры БПЛА на Дальнем Востоке, но не везде
ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. На создание центров сборки беспилотников и обучения управлению ими на Дальнем Востоке направят поддержку от государства, но помощь будет оказана только в тех регионах, где уже демонстрируют выдающиеся результаты на этих направлениях, заявил вице-премьер — полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
В среду полпред находится с рабочей поездкой во Владивостоке
. Утром он посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ
), где встретился со студентами. Один из участников встречи рассказал, что предоставленное вузом помещение используется для обучения управлению FPV-дронами. По его словам, требуется системный подход - создание центра подготовки операторов БПЛА. Развернуть центр можно на базе ДВФУ, но для этого требуется финансирование.
ДВФУ намерен создать площадку для сборки техники для нужд СВО
"Будем ли мы на Дальнем Востоке делать центры, скажем, строительства и обучения управлению БПЛА? Будем 100%... Надо ли помогать и давать ресурс? Конечно, надо, но нам вот сейчас ресурс размазать равномерно по восьми субъектам (где уже ведется такая работа - ред.)? Я не думаю, что это очень умно", - сказал полпред.
"Мы будем создавать группы вместе с Минобороны, с теми ребятами, которые там этим занимаются, и разбираться, где, скажем, беспилотники делают топового класса, а где пока недотягивают. Кому-то придется учиться. То же самое по обучению. Нам надо разобраться, где это делают правильно. Если Приморье в этом отношении будет на передовых позициях, значит, будем здесь помогать центр создавать. Если нет, не обижайтесь, но в другую территорию. Конкуренция довольно жесткая", - добавил он.
Трутнев подчеркнул, что говорит о конкуренции не с целью "подразнить", а потому что хочет видеть наилучший результат.
"С той стороны этим занимаются многие и много стран, и нам надо быть лучшими, чтобы победить", - объяснил вице-премьер.
Трутнев поручил уделить особое внимание безопасности ВЭФ-2023