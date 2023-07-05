https://ria.ru/20230705/blm-1882283493.html

Активист сообщил о получении ФБР картбланша на репрессии против BLM

Активист сообщил о получении ФБР картбланша на репрессии против BLM - РИА Новости, 05.07.2023

Активист сообщил о получении ФБР картбланша на репрессии против BLM

Власти США дали ФБР картбланш на репрессии против движения BLM, вероятность ареста сторонников сейчас выше, чем при президенте Дональде Трампе, заявил в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T07:22

2023-07-05T07:22

2023-07-05T07:22

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Власти США дали ФБР картбланш на репрессии против движения BLM, вероятность ареста сторонников сейчас выше, чем при президенте Дональде Трампе, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов. "Сегодня, если они выходят на акции протеста, шанс сесть в тюрьму гораздо выше, чем при администрации Трампа. ФБР получила картбланш на проведение достаточно серьезных репрессий. Ситуация вряд ли изменится через полгода-год, организация не сможет выходить на столь крупный протест, как это было, например, в период ее создания. Просто не разрешат", - сказал активист. Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы. В январе соучредитель движения Black Lives Matter в Лос-Анджелесе Мелина Абдулла, комментируя случаи гибели американцев от рук офицеров полиции, заявила РИА Новости, что США всё сильнее превращаются в полицейское государство, в котором правоохранительные органы потребляют всё больше государственного финансирования. Как утверждает американский минюст, россиянин Александр Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для проведения кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство. За информацию об Ионове США в декабре прошлого года назначили вознаграждение – до 10 миллионов долларов.

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дональд трамп, фсб, сша, санкт-петербург, в мире