Рейтинг@Mail.ru
В Париже призвали снизить возраст уголовной ответственности из-за погромов - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 05.07.2023 (обновлено: 15:55 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/besporyadki-1882395455.html
В Париже призвали снизить возраст уголовной ответственности из-за погромов
В Париже призвали снизить возраст уголовной ответственности из-за погромов - РИА Новости, 05.07.2023
В Париже призвали снизить возраст уголовной ответственности из-за погромов
Председатель совета французского столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс выступила за снижение возраста уголовной ответственности с 18 до 16 лет на фоне... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:42
2023-07-05T15:55
в мире
франция
париж
брюно ле мэр
валери пекресс
twitter
нантер
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763707500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a8e0d6d0104bbd383314a1daaaef28b.jpg
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Председатель совета французского столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс выступила за снижение возраста уголовной ответственности с 18 до 16 лет на фоне массовых беспорядков в стране, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка. Ранее сообщалось, что около 30% среди более 3,6 тысячи задержанных в ходе беспорядков людей являются несовершеннолетними. "Необходимо снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет. Сегодня мы видим все более молодых правонарушителей. Что происходит в районах, которые горели? Мы видели взрослых людей, совершеннолетних людей, которые на расстоянии направляют молодых, все более молодых людей, потому что они знают о безнаказанности", - сказала она в интервью радиостанции RTL. Пекресс также выступила за введение ответственности для родителей, чьи дети принимают участия в беспорядках, в том числе за возможное лишение семейных пособий и социального жилья. "Я требую, чтобы мэры могли выселять семью, ребенок в которой устроил беспорядок в своём районе", - написала она в своем Twitter. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр также призвал в среду ввести ответственность для родителей, чьи дети принимают участие в массовых беспорядках. Однако министр заявил, что эта тема требует более детальных и широких обсуждений, и указал на неправильность спешки в таком вопросе. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров.
https://ria.ru/20230705/ugroza-1882326785.html
https://ria.ru/20230704/besporyadki-1882261857.html
https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882287645.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763707500_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_f35ca41d7cbc6ee5b94c06e25e7f58f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, брюно ле мэр, валери пекресс, twitter, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Брюно Ле Мэр, Валери Пекресс, Twitter, Нантер, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Париже призвали снизить возраст уголовной ответственности из-за погромов

Валери Пекресс призвала снизить возраст уголовной ответственности из-за беспорядков

© AP Photo / Christophe EnaВалери Пекресс
Валери Пекресс - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Christophe Ena
Валери Пекресс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Председатель совета французского столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс выступила за снижение возраста уголовной ответственности с 18 до 16 лет на фоне массовых беспорядков в стране, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка.
Ранее сообщалось, что около 30% среди более 3,6 тысячи задержанных в ходе беспорядков людей являются несовершеннолетними.
Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
"Возможна война". Во Франции забили тревогу из-за новой угрозы с Украины
Вчера, 12:06
"Необходимо снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет. Сегодня мы видим все более молодых правонарушителей. Что происходит в районах, которые горели? Мы видели взрослых людей, совершеннолетних людей, которые на расстоянии направляют молодых, все более молодых людей, потому что они знают о безнаказанности", - сказала она в интервью радиостанции RTL.
Пекресс также выступила за введение ответственности для родителей, чьи дети принимают участия в беспорядках, в том числе за возможное лишение семейных пособий и социального жилья.
"Я требую, чтобы мэры могли выселять семью, ребенок в которой устроил беспорядок в своём районе", - написала она в своем Twitter.
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Во Франции задержали 3625 человек за шесть дней беспорядков
4 июля, 22:44
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр также призвал в среду ввести ответственность для родителей, чьи дети принимают участие в массовых беспорядках. Однако министр заявил, что эта тема требует более детальных и широких обсуждений, и указал на неправильность спешки в таком вопросе.
В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Макрон привел Францию к саморазрушению, заявил Володин
Вчера, 08:26
 
В миреФранцияПарижБрюно Ле МэрВалери ПекрессTwitterНантерБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала