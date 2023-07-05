https://ria.ru/20230705/besporyadki-1882395455.html

В Париже призвали снизить возраст уголовной ответственности из-за погромов

В Париже призвали снизить возраст уголовной ответственности из-за погромов - РИА Новости, 05.07.2023

В Париже призвали снизить возраст уголовной ответственности из-за погромов

Председатель совета французского столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс выступила за снижение возраста уголовной ответственности с 18 до 16 лет на фоне... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:42

2023-07-05T15:42

2023-07-05T15:55

в мире

франция

париж

брюно ле мэр

валери пекресс

twitter

нантер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Председатель совета французского столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс выступила за снижение возраста уголовной ответственности с 18 до 16 лет на фоне массовых беспорядков в стране, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка. Ранее сообщалось, что около 30% среди более 3,6 тысячи задержанных в ходе беспорядков людей являются несовершеннолетними. "Необходимо снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет. Сегодня мы видим все более молодых правонарушителей. Что происходит в районах, которые горели? Мы видели взрослых людей, совершеннолетних людей, которые на расстоянии направляют молодых, все более молодых людей, потому что они знают о безнаказанности", - сказала она в интервью радиостанции RTL. Пекресс также выступила за введение ответственности для родителей, чьи дети принимают участия в беспорядках, в том числе за возможное лишение семейных пособий и социального жилья. "Я требую, чтобы мэры могли выселять семью, ребенок в которой устроил беспорядок в своём районе", - написала она в своем Twitter. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр также призвал в среду ввести ответственность для родителей, чьи дети принимают участие в массовых беспорядках. Однако министр заявил, что эта тема требует более детальных и широких обсуждений, и указал на неправильность спешки в таком вопросе. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров.

https://ria.ru/20230705/ugroza-1882326785.html

https://ria.ru/20230704/besporyadki-1882261857.html

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в мире, франция, париж, брюно ле мэр, валери пекресс, twitter, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере