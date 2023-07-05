https://ria.ru/20230705/berluskoni-1882366992.html

Сын Берлускони заверил, что не собирается заниматься политикой

Сын Берлускони заверил, что не собирается заниматься политикой - РИА Новости, 05.07.2023

Сын Берлускони заверил, что не собирается заниматься политикой

Директор крупнейшей итальянской частной медиагруппы Mediaset Пьерсильвио Берлускони заявил, что не собирается идти в политику после кончины своего отца, бывшего РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:27

2023-07-05T14:27

2023-07-05T14:27

в мире

милан

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РИМ, 5 июл - РИА Новости. Директор крупнейшей итальянской частной медиагруппы Mediaset Пьерсильвио Берлускони заявил, что не собирается идти в политику после кончины своего отца, бывшего премьера и лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусокни. "Абсолютно нет, я не собираюсь идти в политику", - заявил он журналистам в Милане на мероприятии своей компании. По сообщению Corriere della Sera, 54-летний бизнесмен признался, что "с эмоциональной точки зрения" эта мысль к нему приходила, но для отказа от участия в политике у него есть три причины. "Я думаю, что политика - это серьезная профессия, ее нужно изучать и учиться, поэтому мне не кажется правильным бросаться вот так, без опыта. В то же время нельзя оставлять дела наполовину: Mediaset важен, и я не мог бы уйти внезапно. Третья причина заключается в том, что я не вижу каких-либо чрезвычайных ситуаций в стране: есть правительство, за которое проголосовали избиратели, и "Вперед, Италия" может гарантировать его стабильность", - сказал Берлускони-младший. По информации Corriere, в среду наследники Сильвио Берлускони могут открыть его завещание. Согласно данным Forbes, по состоянию на апрель бывший премьер-министр Италии занимал третье место в списке самых богатых людей страны, его состояние оценивалось в 6,9 миллиарда долларов. Основная часть приходится на семейный холдинг Fininvest, доля в котором станет центральным пунктом завещания. Берлускони владел 61% холдинга, две трети его доли теперь должны быть поровну разделены между пятью его детьми. Экс-премьер, сенатор Сильвио Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице San Raffaele на 87-м году жизни.

https://ria.ru/20230616/berluskoni-1878736334.html

https://ria.ru/20230614/berluskoni-1878076321.html

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в мире, милан, италия, сильвио берлускони, mediaset, forbes, вперед, италия, fininvest