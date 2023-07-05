https://ria.ru/20230705/aviareys-1882423498.html
Количество авиарейсов из Петербурга в Стамбул увеличится
Количество авиарейсов из Петербурга в Стамбул увеличится - РИА Новости, 05.07.2023
Количество авиарейсов из Петербурга в Стамбул увеличится
Количество авиарейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул увеличится, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:25
2023-07-05T17:25
2023-07-05T17:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Количество авиарейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул увеличится, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "С 11 июля из аэропорта "Пулково" авиакомпания Turkish Airlines увеличит частоту полетов в Стамбул с двух до трех в день. В июле дополнительный рейс будет выполняться пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, с августа – ежедневно", - говорится в сообщении. Авиакомпания Turkish Airlines в настоящее время выполняет два рейса в Стамбул в день. Также рейсы в Стамбул из Санкт-Петербурга выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Pegasus Airlines. Количество рейсов по направлению в августе увеличится с 28 до 35 в неделю. Отмечается, что Стамбул входит в ТОП-3 самых популярных международных направлений. Благодаря удобным стыковкам и пересадкам в аэропорту Стамбула, пассажиры смогут продолжить путешествие в более чем 260 направлений в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке. Аэропорт "Пулково" занимает второе место по объему пассажиропотока в России (по итогам мая 2023 года). В 2022 году Пулково обслужил 18,2 миллиона пассажиров. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
https://ria.ru/20230606/aviareys-1876347090.html
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стамбул, пулково (аэропорт), санкт-петербург, turkish airlines, европа, аэрофлот
Стамбул, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Turkish Airlines, Европа, Аэрофлот, Туризм
Количество авиарейсов из Петербурга в Стамбул увеличится
Управляющая компания "Пулково": количество авиарейсов из Петербурга в Стамбул увеличится