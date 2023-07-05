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В Госдуме призвали добиться естественного падения спроса на гаджеты Apple
В Госдуме призвали добиться естественного падения спроса на гаджеты Apple - РИА Новости, 05.07.2023
В Госдуме призвали добиться естественного падения спроса на гаджеты Apple
Депутат ГД Антон Горелкин считает, что нужно создавать условия, чтобы спрос на технику Apple в РФ упал по естественным причинам и это стало добровольным выбором РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:09
2023-07-05T12:09
2023-07-05T12:09
технологии
антон горелкин
госдума рф
безопасность
apple
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин считает, что нужно создавать условия, чтобы спрос на технику Apple в РФ упал по естественным причинам и это стало добровольным выбором граждан. Ранее первый замглавы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что следует "как можно больше" использовать технику из дружественных стран, а продажу техники Apple в РФ правильно было бы запретить. "Вопросы к безопасности иностранных гаджетов и операционных систем, безусловно, есть. Поэтому российским госслужащим (а особенно с допуском к гостайне и доступом к информации стратегического значения) целесообразно было бы отказаться от использования гаджетов, произведенных в странах НАТО. Нужно ли запрещать их продажу на территории РФ, вопрос спорный. Не нужно впадать в крайности, нужно создавать условия, при которых спрос на технику Apple упадет по естественным причинам, и это будет добровольным и осознанным выбором самих граждан", - сказал Горелкин РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, антон горелкин, госдума рф, безопасность, apple
Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ, Безопасность, Apple
В Госдуме призвали добиться естественного падения спроса на гаджеты Apple
Депутат Горелкин: нужно добиваться, чтобы отказ от Apple стал добровольным выбором
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин считает, что нужно создавать условия, чтобы спрос на технику Apple в РФ упал по естественным причинам и это стало добровольным выбором граждан.
Ранее первый замглавы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа
заявил РИА Новости, что следует "как можно больше" использовать технику из дружественных стран, а продажу техники Apple в РФ правильно было бы запретить.
"Вопросы к безопасности иностранных гаджетов и операционных систем, безусловно, есть. Поэтому российским госслужащим (а особенно с допуском к гостайне и доступом к информации стратегического значения) целесообразно было бы отказаться от использования гаджетов, произведенных в странах НАТО. Нужно ли запрещать их продажу на территории РФ, вопрос спорный. Не нужно впадать в крайности, нужно создавать условия, при которых спрос на технику Apple упадет по естественным причинам, и это будет добровольным и осознанным выбором самих граждан", - сказал Горелкин РИА Новости.
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