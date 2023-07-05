https://ria.ru/20230705/apple-1882328252.html

В Госдуме призвали добиться естественного падения спроса на гаджеты Apple

В Госдуме призвали добиться естественного падения спроса на гаджеты Apple - РИА Новости, 05.07.2023

В Госдуме призвали добиться естественного падения спроса на гаджеты Apple

Депутат ГД Антон Горелкин считает, что нужно создавать условия, чтобы спрос на технику Apple в РФ упал по естественным причинам и это стало добровольным выбором РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:09

2023-07-05T12:09

2023-07-05T12:09

технологии

антон горелкин

госдума рф

безопасность

apple

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин считает, что нужно создавать условия, чтобы спрос на технику Apple в РФ упал по естественным причинам и это стало добровольным выбором граждан. Ранее первый замглавы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что следует "как можно больше" использовать технику из дружественных стран, а продажу техники Apple в РФ правильно было бы запретить. "Вопросы к безопасности иностранных гаджетов и операционных систем, безусловно, есть. Поэтому российским госслужащим (а особенно с допуском к гостайне и доступом к информации стратегического значения) целесообразно было бы отказаться от использования гаджетов, произведенных в странах НАТО. Нужно ли запрещать их продажу на территории РФ, вопрос спорный. Не нужно впадать в крайности, нужно создавать условия, при которых спрос на технику Apple упадет по естественным причинам, и это будет добровольным и осознанным выбором самих граждан", - сказал Горелкин РИА Новости.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, антон горелкин, госдума рф, безопасность, apple