https://ria.ru/20230704/zaes-1882261993.html

Минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС

Минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС - РИА Новости, 05.07.2023

Минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС

Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-04T22:48

2023-07-04T22:48

2023-07-05T00:41

в мире

украина

энергодар

россия

сергей шойгу

запорожская аэс

росэнергоатом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878420521_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_12985d418ddc6f686d8c2b2da2d9968e.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС. Ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. "При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или доберитесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале. В случае эвакуации жителям рекомендуется собрать чемодан с документами, маской для лица или респиратором, влажными салфетками, сменной обувью и одеждой, аптечкой с лекарствами, минимально необходимым запасом еды и воды. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230704/udar-1882249369.html

украина

энергодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, энергодар, россия, сергей шойгу, запорожская аэс, росэнергоатом