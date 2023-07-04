Минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС
Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС.
Ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.
"При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или доберитесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.
В случае эвакуации жителям рекомендуется собрать чемодан с документами, маской для лица или респиратором, влажными салфетками, сменной обувью и одеждой, аптечкой с лекарствами, минимально необходимым запасом еды и воды.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.