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Минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС - РИА Новости, 05.07.2023
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22:48 04.07.2023 (обновлено: 00:41 05.07.2023)
https://ria.ru/20230704/zaes-1882261993.html
Минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС
Минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС - РИА Новости, 05.07.2023
Минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС
Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-04T22:48
2023-07-05T00:41
в мире
украина
энергодар
россия
сергей шойгу
запорожская аэс
росэнергоатом
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС. Ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. "При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или доберитесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале. В случае эвакуации жителям рекомендуется собрать чемодан с документами, маской для лица или респиратором, влажными салфетками, сменной обувью и одеждой, аптечкой с лекарствами, минимально необходимым запасом еды и воды. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, украина, энергодар, россия, сергей шойгу, запорожская аэс, росэнергоатом
В мире, Украина, Энергодар, Россия, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
Минздрав Украины опубликовал памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС

Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС.
Ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.
"При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или доберитесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.
В случае эвакуации жителям рекомендуется собрать чемодан с документами, маской для лица или респиратором, влажными салфетками, сменной обувью и одеждой, аптечкой с лекарствами, минимально необходимым запасом еды и воды.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Карчаа: ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с радиоактивными отходами
Вчера, 20:40
 
В миреУкраинаЭнергодарРоссияСергей ШойгуЗапорожская АЭСРосэнергоатом
 
 
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