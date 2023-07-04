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Украина и США планируют следить за ЗАЭС, используя возможности НАСА - РИА Новости, 04.07.2023
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16:03 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/zaes-1882183834.html
Украина и США планируют следить за ЗАЭС, используя возможности НАСА
Украина и США планируют следить за ЗАЭС, используя возможности НАСА - РИА Новости, 04.07.2023
Украина и США планируют следить за ЗАЭС, используя возможности НАСА
Украина и США планируют начать мониторинг ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), используя возможности Национального управления США по... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:03
2023-07-04T16:03
в мире
космос - риа наука
россия
украина
бриджит бринк
запорожская аэс
наса
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Украина и США планируют начать мониторинг ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), используя возможности Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), сообщили в министерстве энергетики Украины. "Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк… Стороны обсудили возможную помощь США в мониторинге ситуации на станции (Запорожской АЭС – ред.) с использованием возможностей космического агентства США", - говорится в сообщении на сайте министерства. По данным ведомства, Галущенко проинформировал Бринк о текущей ситуации в энергосистеме Украины, отметив, что Россия якобы собирается осуществить теракт на ЗАЭС. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля. Подготовку сценария провокации курируют британские спецслужбы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230704/zaes-1882059402.html
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в мире, космос - риа наука, россия, украина, бриджит бринк, запорожская аэс, наса, нато, сергей шойгу, владимир рогов, сша
В мире, Космос - РИА Наука, Россия, Украина, Бриджит Бринк, Запорожская АЭС, НАСА, НАТО, Сергей Шойгу, Владимир Рогов, США
Украина и США планируют следить за ЗАЭС, используя возможности НАСА

Украина и США планируют следить за обстановкой на ЗАЭС, используя возможности НАСА

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Украина и США планируют начать мониторинг ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), используя возможности Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), сообщили в министерстве энергетики Украины.
«
"Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки на Украине Бриджит Бринк… Стороны обсудили возможную помощь США в мониторинге ситуации на станции (Запорожской АЭС – ред.) с использованием возможностей космического агентства США", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны украинских войск, заявил Рогов
Вчера, 09:05
По данным ведомства, Галущенко проинформировал Бринк о текущей ситуации в энергосистеме Украины, отметив, что Россия якобы собирается осуществить теракт на ЗАЭС.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля. Подготовку сценария провокации курируют британские спецслужбы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
ВСУ могут нанести удары по хранилищам ЗАЭС, считает Карчаа
Вчера, 09:58
 
В миреКосмос - РИА НаукаРоссияУкраинаБриджит БринкЗапорожская АЭСНАСАНАТОСергей ШойгуВладимир РоговСША
 
 
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