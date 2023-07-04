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ВСУ могут нанести удары по хранилищам ЗАЭС, считает Карчаа - РИА Новости, 04.07.2023
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09:58 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/zaes-1882066352.html
ВСУ могут нанести удары по хранилищам ЗАЭС, считает Карчаа
ВСУ могут нанести удары по хранилищам ЗАЭС, считает Карчаа - РИА Новости, 04.07.2023
ВСУ могут нанести удары по хранилищам ЗАЭС, считает Карчаа
Украинские войска могут нанести ракетные удары по помещениям, где хранятся радиоактивные материалы на Запорожской АЭС, для создания радиационного фона, затем... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:58
2023-07-04T09:58
безопасность
россия
энергодар
киев
сергей шойгу
запорожская аэс
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска могут нанести ракетные удары по помещениям, где хранятся радиоактивные материалы на Запорожской АЭС, для создания радиационного фона, затем попытаться захватить станцию и поднять вопрос о признании России ядерным террористом, заявил советник главы "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа в эфире "Соловьев Live". "Ядерные блоки, я позволю себе такую уверенность, они в состоянии стопроцентной безопасности… туда они (украинские войска – ред.) определенно залезть не смогут. Они могут нарушить систему охлаждения ударами ракет… Да, это опасно, но думаю, что мы сумеем ситуацию вытащить, хотя это будет сложно", - сказал Карчаа. Он предположил, что цель ВСУ – создать повышенный радиационный фон после удара "по ряду помещений, где находятся радиоактивные материалы" – их расположение Киеву известно. "Они добиваются фона, заражения вокруг станции. Заражение накроет значительные территории, а потом они на этой волне попробуют осуществить захват и после этих мерзких дел они попробуют поднять вопрос - признать нас страной – ядерным террористом", - добавил Карчаа. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230704/zaes-1882059402.html
https://ria.ru/20230703/zaes-1881928433.html
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безопасность, россия, энергодар, киев, сергей шойгу, запорожская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Безопасность, Россия, Энергодар, Киев, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
ВСУ могут нанести удары по хранилищам ЗАЭС, считает Карчаа

Карчаа заявил, что ВСУ могут нанести удар по хранилищам радиоактивных материалов на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска могут нанести ракетные удары по помещениям, где хранятся радиоактивные материалы на Запорожской АЭС, для создания радиационного фона, затем попытаться захватить станцию и поднять вопрос о признании России ядерным террористом, заявил советник главы "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа в эфире "Соловьев Live".
"Ядерные блоки, я позволю себе такую уверенность, они в состоянии стопроцентной безопасности… туда они (украинские войска – ред.) определенно залезть не смогут. Они могут нарушить систему охлаждения ударами ракет… Да, это опасно, но думаю, что мы сумеем ситуацию вытащить, хотя это будет сложно", - сказал Карчаа.
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Он предположил, что цель ВСУ – создать повышенный радиационный фон после удара "по ряду помещений, где находятся радиоактивные материалы" – их расположение Киеву известно.
«
"Они добиваются фона, заражения вокруг станции. Заражение накроет значительные территории, а потом они на этой волне попробуют осуществить захват и после этих мерзких дел они попробуют поднять вопрос - признать нас страной – ядерным террористом", - добавил Карчаа.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
ЗАЭС переподключилась к резервной линии электропередач, заявили в МАГАТЭ
3 июля, 14:34
 
БезопасностьРоссияЭнергодарКиевСергей ШойгуЗапорожская АЭСРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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