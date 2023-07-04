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На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны украинских войск, заявил Рогов - РИА Новости, 04.07.2023
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09:05 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/zaes-1882059402.html
На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны украинских войск, заявил Рогов
На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны украинских войск, заявил Рогов - РИА Новости, 04.07.2023
На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны украинских войск, заявил Рогов
Алгоритм действий на случай провокации украинских войск в отношении Запорожской АЭС прописан, радиационный фон на атомной станции в норме, персонал работает... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:05
2023-07-04T09:05
энергодар
россия
днепр (город)
владимир рогов
сергей шойгу
запорожская аэс
нато
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Алгоритм действий на случай провокации украинских войск в отношении Запорожской АЭС прописан, радиационный фон на атомной станции в норме, персонал работает штатно, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов заявил, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт, провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля, подготовку сценария провокации курируют британские спецслужбы. "В Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, паники никакой нет, оперативные службы все готовы, алгоритм действий на случай провокации украинских войск прописан", - сказал Рогов. По его словам, обстановка на Запорожской АЭС спокойная, несмотря на истерику со стороны киевских властей. "Радиационный фон в норме, персонал работает в штатном режиме", - отметил Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html
https://ria.ru/20230702/zaes-1881725685.html
энергодар
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энергодар, россия, днепр (город), владимир рогов, сергей шойгу, запорожская аэс, нато, безопасность
Энергодар, Россия, Днепр (город), Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, НАТО, Безопасность
На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны украинских войск, заявил Рогов

Рогов: алгоритм действий на случай провокации ВСУ в отношении Запорожской АЭС прописан

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШестой энергоблок Запорожской АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Алгоритм действий на случай провокации украинских войск в отношении Запорожской АЭС прописан, радиационный фон на атомной станции в норме, персонал работает штатно, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Рогов заявил, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт, провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля, подготовку сценария провокации курируют британские спецслужбы.
Учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС в Запорожье - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Ядерная катастрофа как последний шанс: у Киева осталась одна неделя
Вчера, 08:00
Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, паники никакой нет, оперативные службы все готовы, алгоритм действий на случай провокации украинских войск прописан", - сказал Рогов.
По его словам, обстановка на Запорожской АЭС спокойная, несмотря на истерику со стороны киевских властей. "Радиационный фон в норме, персонал работает в штатном режиме", - отметил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Рогов рассказал, кто стоит за подготовкой провокации Киева на ЗАЭС
2 июля, 10:55
 
ЭнергодарРоссияДнепр (город)Владимир РоговСергей ШойгуЗапорожская АЭСНАТОБезопасность
 
 
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