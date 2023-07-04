https://ria.ru/20230704/zaes-1882059402.html

На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны украинских войск, заявил Рогов

На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны украинских войск, заявил Рогов - РИА Новости, 04.07.2023

На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны украинских войск, заявил Рогов

Алгоритм действий на случай провокации украинских войск в отношении Запорожской АЭС прописан, радиационный фон на атомной станции в норме, персонал работает... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:05

2023-07-04T09:05

2023-07-04T09:05

энергодар

россия

днепр (город)

владимир рогов

сергей шойгу

запорожская аэс

нато

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Алгоритм действий на случай провокации украинских войск в отношении Запорожской АЭС прописан, радиационный фон на атомной станции в норме, персонал работает штатно, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов заявил, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт, провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля, подготовку сценария провокации курируют британские спецслужбы. "В Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, паники никакой нет, оперативные службы все готовы, алгоритм действий на случай провокации украинских войск прописан", - сказал Рогов. По его словам, обстановка на Запорожской АЭС спокойная, несмотря на истерику со стороны киевских властей. "Радиационный фон в норме, персонал работает в штатном режиме", - отметил Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html

https://ria.ru/20230702/zaes-1881725685.html

энергодар

россия

днепр (город)

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Варвара Скокшина

энергодар, россия, днепр (город), владимир рогов, сергей шойгу, запорожская аэс, нато, безопасность