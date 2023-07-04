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Выставку Музея Победы о Курской битве покажут в Китае и ЕС - РИА Новости, 04.07.2023
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Культура
 
17:25 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/vystavka-1882207986.html
Выставку Музея Победы о Курской битве покажут в Китае и ЕС
Выставку Музея Победы о Курской битве покажут в Китае и ЕС - РИА Новости, 04.07.2023
Выставку Музея Победы о Курской битве покажут в Китае и ЕС
Выставку Музея Победы "Закат Цитадели" покажут почти в 20 странах, сообщает пресс-служба институции. Проект создали к 80-летию Курской битвы. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:25
2023-07-04T17:25
культура
новости культуры
музей победы
выставки
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Выставку Музея Победы "Закат Цитадели" покажут почти в 20 странах, сообщает пресс-служба институции. Проект создали к 80-летию Курской битвы. "Экспозицию увидят в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Болгарии, Киргизии, Турции, Молдавии, Аргентине, Франции, Иордании, Бельгии, Казахстане, Китае, Шри-Ланке, Таджикистане, Туркменистане", — уточняется в пресс-релизе. В экспозиции около 200 материалов из фондов Музея Победы. "Это десятки фотографий боевых действий и героев Курской битвы, карты и документы, агитационные плакаты, рисунки фронтовых художников, письма, оцифрованные изображения личных вещей участников битвы", — рассказывают в музее. С экспозицией смогут ознакомиться посетители Русских домов и Российских центров науки и культуры. Также запланирован онлайн-формат. Например, 5 июля, в 80-ю годовщину начала Курской битвы, выставку разместят на сайте РЦНК в Брюсселе (Бельгия), в Вене (Австрия) и откроют в Баку (Азербайджан). 12 июля экспозицию представит Центр русской культуры в Казахстане в ходе мероприятия, посвященного 80-летию Курской битвы.Ранее сообщалось о том, что Бахрушинский музей открыл в Болгарии выставку о балерине Галине Улановой.
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новости культуры, музей победы, выставки
Культура, Новости культуры, Музей Победы, Выставки
Выставку Музея Победы о Курской битве покажут в Китае и ЕС

Выставку Музея Победы о Курской битве покажут почти в 20 странах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМонумент Победы на Поклонной горе в Москве
Монумент Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Выставку Музея Победы "Закат Цитадели" покажут почти в 20 странах, сообщает пресс-служба институции. Проект создали к 80-летию Курской битвы.
«
"Экспозицию увидят в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Болгарии, Киргизии, Турции, Молдавии, Аргентине, Франции, Иордании, Бельгии, Казахстане, Китае, Шри-Ланке, Таджикистане, Туркменистане", — уточняется в пресс-релизе.
В экспозиции около 200 материалов из фондов Музея Победы.
"Это десятки фотографий боевых действий и героев Курской битвы, карты и документы, агитационные плакаты, рисунки фронтовых художников, письма, оцифрованные изображения личных вещей участников битвы", — рассказывают в музее.
С экспозицией смогут ознакомиться посетители Русских домов и Российских центров науки и культуры. Также запланирован онлайн-формат. Например, 5 июля, в 80-ю годовщину начала Курской битвы, выставку разместят на сайте РЦНК в Брюсселе (Бельгия), в Вене (Австрия) и откроют в Баку (Азербайджан). 12 июля экспозицию представит Центр русской культуры в Казахстане в ходе мероприятия, посвященного 80-летию Курской битвы.
Ранее сообщалось о том, что Бахрушинский музей открыл в Болгарии выставку о балерине Галине Улановой.
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