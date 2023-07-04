https://ria.ru/20230704/vystavka-1882207986.html

Выставку Музея Победы о Курской битве покажут в Китае и ЕС

Выставку Музея Победы о Курской битве покажут в Китае и ЕС - РИА Новости, 04.07.2023

Выставку Музея Победы о Курской битве покажут в Китае и ЕС

Выставку Музея Победы "Закат Цитадели" покажут почти в 20 странах, сообщает пресс-служба институции. Проект создали к 80-летию Курской битвы. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:25

2023-07-04T17:25

2023-07-04T17:25

культура

новости культуры

музей победы

выставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776499404_318:331:3072:1880_1920x0_80_0_0_3419cf06b7da168f48b49a82ad4841fa.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Выставку Музея Победы "Закат Цитадели" покажут почти в 20 странах, сообщает пресс-служба институции. Проект создали к 80-летию Курской битвы. "Экспозицию увидят в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Болгарии, Киргизии, Турции, Молдавии, Аргентине, Франции, Иордании, Бельгии, Казахстане, Китае, Шри-Ланке, Таджикистане, Туркменистане", — уточняется в пресс-релизе. В экспозиции около 200 материалов из фондов Музея Победы. "Это десятки фотографий боевых действий и героев Курской битвы, карты и документы, агитационные плакаты, рисунки фронтовых художников, письма, оцифрованные изображения личных вещей участников битвы", — рассказывают в музее. С экспозицией смогут ознакомиться посетители Русских домов и Российских центров науки и культуры. Также запланирован онлайн-формат. Например, 5 июля, в 80-ю годовщину начала Курской битвы, выставку разместят на сайте РЦНК в Брюсселе (Бельгия), в Вене (Австрия) и откроют в Баку (Азербайджан). 12 июля экспозицию представит Центр русской культуры в Казахстане в ходе мероприятия, посвященного 80-летию Курской битвы.Ранее сообщалось о том, что Бахрушинский музей открыл в Болгарии выставку о балерине Галине Улановой.

https://ria.ru/20230605/vystavka-1876196359.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музей победы, выставки