Рогов рассказал, как российские войска обратили ВСУ в бегство под Работино
Рогов: ВСУ пытались штурмовать в районе села Работино, но бежали под шквалом ударов
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Попытка штурма украинских войск в районе села Работино Запорожской области отражена, противник бежал, сообщил РИА Новости во вторник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня наши войска отбили попытку штурма в районе села Работино. Враг под шквалом наших ударов был частично уничтожен, рассеян и бежал. Ситуация находится под контролем, наши ребята держат позиции, плюс выбили украинских боевиков с их позиций, которые находились севернее и северо-западнее села Работино", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, вооруженная спецгруппа украинских войск была уничтожена в районе села Марфополь. "Она двигалась по направлению к Дорожнянке. Это населенный пункт, который играет ключевую роль в попытках боевиков ВСУ наступать на Пологовском направлении Запорожского фронта", - сказал Рогов.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.