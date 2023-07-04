https://ria.ru/20230704/vsu-1882162226.html

Рогов рассказал, как российские войска обратили ВСУ в бегство под Работино

Рогов рассказал, как российские войска обратили ВСУ в бегство под Работино - РИА Новости, 04.07.2023

Рогов рассказал, как российские войска обратили ВСУ в бегство под Работино

Попытка штурма украинских войск в районе села Работино Запорожской области отражена, противник бежал, сообщил РИА Новости во вторник глава запорожского... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:01

2023-07-04T15:01

2023-07-04T15:01

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир рогов

россия

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вооруженные силы украины

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Попытка штурма украинских войск в районе села Работино Запорожской области отражена, противник бежал, сообщил РИА Новости во вторник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня наши войска отбили попытку штурма в районе села Работино. Враг под шквалом наших ударов был частично уничтожен, рассеян и бежал. Ситуация находится под контролем, наши ребята держат позиции, плюс выбили украинских боевиков с их позиций, которые находились севернее и северо-западнее села Работино", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, вооруженная спецгруппа украинских войск была уничтожена в районе села Марфополь. "Она двигалась по направлению к Дорожнянке. Это населенный пункт, который играет ключевую роль в попытках боевиков ВСУ наступать на Пологовском направлении Запорожского фронта", - сказал Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.

https://ria.ru/20230704/front-1881960887.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр