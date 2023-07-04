СМИ: украинский солдат сравнил нынешние бои с битвой за Артемовск
CNN: солдат ВСУ Легион заявил, что нынешние бои по накалу похожи на битву за Артемовск
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинский солдат с позывным Легион заявил телеканалу CNN, что нынешние бои на передовой похожи на то, что происходило в Артемовске "в самый горячий период".
"Легион заявил..., что бои в районе (на юге Украины) сравнимы с тем, "что было в Бахмуте (украинское название Артемовска)", - говорится в сообщении телеканала. Согласно солдату, из-за минных полей украинские войска могут продвигаться только "от дерева к дереву". Он отметил, что за годы военной службы он никогда не видел столько мин.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.