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СМИ: украинский солдат сравнил нынешние бои с битвой за Артемовск - РИА Новости, 04.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:02 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/vsu-1882067154.html
СМИ: украинский солдат сравнил нынешние бои с битвой за Артемовск
СМИ: украинский солдат сравнил нынешние бои с битвой за Артемовск - РИА Новости, 04.07.2023
СМИ: украинский солдат сравнил нынешние бои с битвой за Артемовск
Украинский солдат с позывным Легион заявил телеканалу CNN, что нынешние бои на передовой похожи на то, что происходило в Артемовске "в самый горячий период". РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:02
2023-07-04T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинский солдат с позывным Легион заявил телеканалу CNN, что нынешние бои на передовой похожи на то, что происходило в Артемовске "в самый горячий период". "Легион заявил..., что бои в районе (на юге Украины) сравнимы с тем, "что было в Бахмуте (украинское название Артемовска)", - говорится в сообщении телеканала. Согласно солдату, из-за минных полей украинские войска могут продвигаться только "от дерева к дереву". Он отметил, что за годы военной службы он никогда не видел столько мин. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230704/front-1881960887.html
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинский солдат сравнил нынешние бои с битвой за Артемовск

CNN: солдат ВСУ Легион заявил, что нынешние бои по накалу похожи на битву за Артемовск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинский солдат с позывным Легион заявил телеканалу CNN, что нынешние бои на передовой похожи на то, что происходило в Артемовске "в самый горячий период".
"Легион заявил..., что бои в районе (на юге Украины) сравнимы с тем, "что было в Бахмуте (украинское название Артемовска)", - говорится в сообщении телеканала. Согласно солдату, из-за минных полей украинские войска могут продвигаться только "от дерева к дереву". Он отметил, что за годы военной службы он никогда не видел столько мин.
Танк Т-90-М Прорыв - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
"Все будет со дня на день". К чему готовятся в Запорожской области
Вчера, 08:00
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
22 июня, 16:38
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
Учения на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС в Запорожье - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Ядерная катастрофа как последний шанс: у Киева осталась одна неделя
Вчера, 08:00
 
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