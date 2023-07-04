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В Приамурье выберут 10 учреждений, где установят систему очистки воды - РИА Новости, 04.07.2023
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Амурская область
Амурская область
 
07:01 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/voda-1882047780.html
В Приамурье выберут 10 учреждений, где установят систему очистки воды
В Приамурье выберут 10 учреждений, где установят систему очистки воды - РИА Новости, 04.07.2023
В Приамурье выберут 10 учреждений, где установят систему очистки воды
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил выбрать десять социальных учреждений, где уже в этом году установят системы очистки питьевой воды, сообщает... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:01
2023-07-04T07:01
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
алексей тарасов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил выбрать десять социальных учреждений, где уже в этом году установят системы очистки питьевой воды, сообщает правительство Амурской области. По поручению главы региона, качество питьевой воды в школах, детских садах и больницах проверили специалисты минЖКХ и профильных ведомств. По результатам исследований лаборатории Роспотребнадзора по Амурской области, в 101 учреждении региона выявлено превышение норм предельно-допустимых концентраций железа. "Низкое качество питьевой воды наблюдается практически по всей области. В ряде населенных пунктов для решения этой проблемы мы строим водозаборы и станции обезжелезивания. Не везде это возможно, кроме того, процесс занимает много времени. Из 101 учреждения, где выявлено превышение железа в питьевой воде, нужно определить 10 пилотных. В них установим оборудование для очистки питьевой воды в этом году. Посмотрим, каким будет эффект, насколько сложно оборудование в эксплуатации. Если опыт окажется удачным, разработаем отдельную программу и установим системы очистки воды во всех социально-значимых учреждениях региона, где плохие показатели", - сказал Орлов. Как сообщил министр ЖКХ области Алексей Тарасов, для закупки специального оборудования для очистки воды по предварительным расчетам потребуется более 20 миллионов рублей. Глава Приамурья поручил министерству ЖКХ области в течение недели определиться с пилотными учреждениями и рассчитать сумму необходимую на приобретение оборудования, а также изучить опыт муниципалитетов, где подобное оборудование уже функционирует.
https://ria.ru/20230630/preezd-1881362430.html
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общество, амурская область, василий орлов (губернатор), алексей тарасов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Амурская область, Общество, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Алексей Тарасов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Приамурье выберут 10 учреждений, где установят систему очистки воды

Правительство: в Приамурье выберут 10 учреждений, где установят систему очистки воды

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСтанция водоподготовки
Станция водоподготовки - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Станция водоподготовки. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил выбрать десять социальных учреждений, где уже в этом году установят системы очистки питьевой воды, сообщает правительство Амурской области.
По поручению главы региона, качество питьевой воды в школах, детских садах и больницах проверили специалисты минЖКХ и профильных ведомств. По результатам исследований лаборатории Роспотребнадзора по Амурской области, в 101 учреждении региона выявлено превышение норм предельно-допустимых концентраций железа.
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"Низкое качество питьевой воды наблюдается практически по всей области. В ряде населенных пунктов для решения этой проблемы мы строим водозаборы и станции обезжелезивания. Не везде это возможно, кроме того, процесс занимает много времени. Из 101 учреждения, где выявлено превышение железа в питьевой воде, нужно определить 10 пилотных. В них установим оборудование для очистки питьевой воды в этом году. Посмотрим, каким будет эффект, насколько сложно оборудование в эксплуатации. Если опыт окажется удачным, разработаем отдельную программу и установим системы очистки воды во всех социально-значимых учреждениях региона, где плохие показатели", - сказал Орлов.
Как сообщил министр ЖКХ области Алексей Тарасов, для закупки специального оборудования для очистки воды по предварительным расчетам потребуется более 20 миллионов рублей.
Глава Приамурья поручил министерству ЖКХ области в течение недели определиться с пилотными учреждениями и рассчитать сумму необходимую на приобретение оборудования, а также изучить опыт муниципалитетов, где подобное оборудование уже функционирует.
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