https://ria.ru/20230704/voda-1882047780.html

В Приамурье выберут 10 учреждений, где установят систему очистки воды

В Приамурье выберут 10 учреждений, где установят систему очистки воды - РИА Новости, 04.07.2023

В Приамурье выберут 10 учреждений, где установят систему очистки воды

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил выбрать десять социальных учреждений, где уже в этом году установят системы очистки питьевой воды, сообщает... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T07:01

2023-07-04T07:01

2023-07-04T07:01

амурская область

общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

алексей тарасов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881083724_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_821acbb91e2da0485fa263a88f68abaa.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил выбрать десять социальных учреждений, где уже в этом году установят системы очистки питьевой воды, сообщает правительство Амурской области. По поручению главы региона, качество питьевой воды в школах, детских садах и больницах проверили специалисты минЖКХ и профильных ведомств. По результатам исследований лаборатории Роспотребнадзора по Амурской области, в 101 учреждении региона выявлено превышение норм предельно-допустимых концентраций железа. "Низкое качество питьевой воды наблюдается практически по всей области. В ряде населенных пунктов для решения этой проблемы мы строим водозаборы и станции обезжелезивания. Не везде это возможно, кроме того, процесс занимает много времени. Из 101 учреждения, где выявлено превышение железа в питьевой воде, нужно определить 10 пилотных. В них установим оборудование для очистки питьевой воды в этом году. Посмотрим, каким будет эффект, насколько сложно оборудование в эксплуатации. Если опыт окажется удачным, разработаем отдельную программу и установим системы очистки воды во всех социально-значимых учреждениях региона, где плохие показатели", - сказал Орлов. Как сообщил министр ЖКХ области Алексей Тарасов, для закупки специального оборудования для очистки воды по предварительным расчетам потребуется более 20 миллионов рублей. Глава Приамурья поручил министерству ЖКХ области в течение недели определиться с пилотными учреждениями и рассчитать сумму необходимую на приобретение оборудования, а также изучить опыт муниципалитетов, где подобное оборудование уже функционирует.

https://ria.ru/20230630/preezd-1881362430.html

https://ria.ru/20230626/zhile-1880411561.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, амурская область, василий орлов (губернатор), алексей тарасов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)