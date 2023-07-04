https://ria.ru/20230704/utechki-1882236770.html
ГД и Минцифры доработают проекты об ужесточении наказания за утечки данных
ГД и Минцифры доработают проекты об ужесточении наказания за утечки данных - РИА Новости, 04.07.2023
ГД и Минцифры доработают проекты об ужесточении наказания за утечки данных
Госдума и Минцифры дорабатывают проекты об ужесточении ответственности за утечки данных для операторов и наказании по УК за использование утечек, написал глава... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:10
2023-07-04T19:10
2023-07-04T19:10
александр хинштейн
госдума рф
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума и Минцифры дорабатывают проекты об ужесточении ответственности за утечки данных для операторов и наказании по УК за использование утечек, написал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. "Наш ИТ-комитет вместе с Минцифры дорабатывает законопроект об ужесточении ответственности за утечку для операторов, а также законопроект об уголовном наказании за использование утечек. Последовательно наводим порядок. Однако проблемных мест пока еще много", - сообщил Хинштейн. По словам депутата, компании должны усиливать свою информационную безопасность. "Сейчас не время для легкомысленного отношения к данным... Почти треть крупнейших по выручке российских компаний не обеспечивают надлежащий уровень защиты сайтов от DDoS-атак", - добавил парламентарий. Как отмечает Хинштейн, безответственное отношение корпораций к цифровой безопасности "неприемлемо". "В условиях информационной войны против России, когда кибератаки на важные ресурсы и сервисы кратно участились, это просто безалаберность", - пояснил он.
https://ria.ru/20230602/utechka-1875852866.html
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александр хинштейн, госдума рф, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Александр Хинштейн, Госдума РФ, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
ГД и Минцифры доработают проекты об ужесточении наказания за утечки данных
Хинштейн: Госдума и Минцифры доработают проекты об ужесточении наказания за утечки данных