https://ria.ru/20230704/utechki-1882236770.html

ГД и Минцифры доработают проекты об ужесточении наказания за утечки данных

ГД и Минцифры доработают проекты об ужесточении наказания за утечки данных - РИА Новости, 04.07.2023

ГД и Минцифры доработают проекты об ужесточении наказания за утечки данных

Госдума и Минцифры дорабатывают проекты об ужесточении ответственности за утечки данных для операторов и наказании по УК за использование утечек, написал глава... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:10

2023-07-04T19:10

2023-07-04T19:10

александр хинштейн

госдума рф

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума и Минцифры дорабатывают проекты об ужесточении ответственности за утечки данных для операторов и наказании по УК за использование утечек, написал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. "Наш ИТ-комитет вместе с Минцифры дорабатывает законопроект об ужесточении ответственности за утечку для операторов, а также законопроект об уголовном наказании за использование утечек. Последовательно наводим порядок. Однако проблемных мест пока еще много", - сообщил Хинштейн. По словам депутата, компании должны усиливать свою информационную безопасность. "Сейчас не время для легкомысленного отношения к данным... Почти треть крупнейших по выручке российских компаний не обеспечивают надлежащий уровень защиты сайтов от DDoS-атак", - добавил парламентарий. Как отмечает Хинштейн, безответственное отношение корпораций к цифровой безопасности "неприемлемо". "В условиях информационной войны против России, когда кибератаки на важные ресурсы и сервисы кратно участились, это просто безалаберность", - пояснил он.

https://ria.ru/20230602/utechka-1875852866.html

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александр хинштейн, госдума рф, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)