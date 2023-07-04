https://ria.ru/20230704/ukraina-1882078387.html

СМИ: Лондон считает, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре

СМИ: Лондон считает, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре - РИА Новости, 04.07.2023

СМИ: Лондон считает, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре по примеру Швеции... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:02

2023-07-04T11:02

2023-07-04T11:02

в мире

украина

нато

джеймс клеверли

великобритания

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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре по примеру Швеции и Финляндии. "Я думаю, она может сделать это без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией", - заявил он, отвечая на вопрос о поддержке быстрого вступления Киева в альянс. По словам министра, он не знает, когда это станет возможным из-за того, что неизвестны сроки завершения боевых действий на Украине. Вместе с тем, отметил Клеверли, у ВСУ теперь есть опыт с поставками вооружений НАТО, стандартами и натовской подготовкой. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, джеймс клеверли, великобритания