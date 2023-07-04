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СМИ: Лондон считает, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре - РИА Новости, 04.07.2023
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11:02 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882078387.html
СМИ: Лондон считает, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре
СМИ: Лондон считает, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре - РИА Новости, 04.07.2023
СМИ: Лондон считает, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре
Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре по примеру Швеции... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:02
2023-07-04T11:02
в мире
украина
нато
джеймс клеверли
великобритания
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре по примеру Швеции и Финляндии. "Я думаю, она может сделать это без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией", - заявил он, отвечая на вопрос о поддержке быстрого вступления Киева в альянс. По словам министра, он не знает, когда это станет возможным из-за того, что неизвестны сроки завершения боевых действий на Украине. Вместе с тем, отметил Клеверли, у ВСУ теперь есть опыт с поставками вооружений НАТО, стандартами и натовской подготовкой. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, украина, нато, джеймс клеверли, великобритания
В мире, Украина, НАТО, Джеймс Клеверли, Великобритания
СМИ: Лондон считает, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре

Repubblica: МИД Британии считает, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре по примеру Швеции и Финляндии.
"Я думаю, она может сделать это без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией", - заявил он, отвечая на вопрос о поддержке быстрого вступления Киева в альянс. По словам министра, он не знает, когда это станет возможным из-за того, что неизвестны сроки завершения боевых действий на Украине. Вместе с тем, отметил Клеверли, у ВСУ теперь есть опыт с поставками вооружений НАТО, стандартами и натовской подготовкой.
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев
19 апреля, 13:12
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины
14 июня, 08:00
 
В миреУкраинаНАТОДжеймс КлеверлиВеликобритания
 
 
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