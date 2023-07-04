https://ria.ru/20230704/ukraina-1882014241.html

Ядерная катастрофа как последний шанс: у Киева осталась одна неделя

Ядерная катастрофа как последний шанс: у Киева осталась одна неделя - РИА Новости, 04.07.2023

Ядерная катастрофа как последний шанс: у Киева осталась одна неделя

В последние дни украинские СМИ и поддерживающая их западная медиамашина изо всех сил нагнетают истерику вокруг Запорожской АЭС, где Россия якобы собирается... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:00

2023-07-04T08:00

2023-07-04T09:44

специальная военная операция на украине

аналитика

валерий залужный

рафаэль гросси

вооруженные силы украины

чернобыльская аэс

запорожская аэс

украина

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В последние дни украинские СМИ и поддерживающая их западная медиамашина изо всех сил нагнетают истерику вокруг Запорожской АЭС, где Россия якобы собирается устроить катастрофу. По версии Киева, российские военные пригнали на территорию станции грузовики, начиненные взрывчаткой, якобы с целью их последующего подрыва и создания "второго Чернобыля" регионального масштаба.Данная ситуация — абсолютная калька событий месячной давности, когда Киев, предварительно устроив вселенскую истерику, подорвал дамбу Каховского водохранилища. Привело это к затоплению обширных территорий ниже по течению Днепра и нанесло, как пишут все без исключения источники, непоправимый ущерб экосистеме в границах русла главной реки Украины. Рупоры русофобской пропаганды тогда наперегонки бросились обвинять Москву во всех грехах, правда, очень быстро всплыли украинские и западные публикации годичной давности, в которых они же радостно смаковали ракетные удары ВСУ по шлюзам и тренировки по запуску речных брандеров-беспилотников. Все эти записи были оперативно подчищены, но общей картины это уже не изменило.Сегодня даже Верховное командование Украины признает, что широко распиаренное контрнаступление ВСУ фактически уперлось в глубокоэшелонированную оборону российской армии и безуспешно стучится в нее лбом, теряя людей и дорогостоящую западную бронетехнику. Для восполнения потерь объявлена тотальная мобилизация уже в четырех областях, а чтобы население не роптало и западные спонсоры не прекращали поставки вооружений, был придуман и прямо на наших глазах реализуется второй акт этой чудовищной в своей беспринципности постановки. Даже невооруженным глазом виден тот же почерк.В момент подрыва Каховская ГЭС находилась под контролем России, а ее единственный работающий гидроагрегат обслуживали специалисты "Русгидро". На ЗАЭС все реакторы находятся в режиме холодного останова, их текущее обслуживание обеспечивают работники "Росатома". Исправное водохранилище обеспечивало бесперебойную подачу воды в Крым, не допускало подтопления позиций ВС России на левом берегу, каховская вода гарантировала успешный сельскохозяйственный сезон в новых российских регионах. Но главное: днепровская вода критически важна для работы Запорожской атомной электростанции, где она используется в качестве охладителя.После того как плотина была взорвана, но обмеление русла не принесло ВСУ никаких осязаемых дивидендов на фронте, невидимые кукловоды решили взвинтить ставки до небес. К тому же по чистой случайности уже через неделю в Вильнюсе будет проходить очередной саммит НАТО, где президент Зеленский сможет пугать Европу ядерной катастрофой, вымогая новые танки и самолеты.Как и в случае с подрывом ГЭС, для России, случись на ЗАЭС крупная авария, произошедшее принесет множество проблем, а вот украинская сторона под сурдинку радиоактивного заражения сможет требовать немедленного вывода российских войск с территории целого региона и как минимум введения туда международного миротворческого контингента. Но лучше, конечно, подразделений ВСУ, которые уже больше года безуспешно пытаются высадиться с лодок в районе станции и устроить какую-нибудь пакость.Если рассматривать практическую вероятность угрозы, то нужно отметить, что опасность действительно существует.Повредить сами реакторы украинская сторона не может в принципе, так как не располагает ударными вооружениями необходимой мощности, чтобы пробить здание энергоблока, так называемый контайнмент. Советские ГОСТы строительства АЭС, которые поныне применяются в современной России, гарантируют, что даже если в купол здания врежется пассажирский авиалайнер, реактору это точно не повредит. Аналогично можно не переживать и о бассейне, где в воде хранятся контейнеры с отработавшим ядерным топливом. На ЗАЭС они расположены внутри гермозоны и потому тоже защищены от внешних физических воздействий.Но все эти предосторожности рассчитаны на мирное время, а потому есть и уязвимые места.Ключевое — это днепровская вода. В реакторах ВВЭР-1000 вода используется по замкнутому циклу, но она все равно должна периодически меняться, а если Украина при помощи, скажем, советской "Точки-У" или западных ракет Storm Shadow сможет разрушить дамбу пруда-охладителя, то это может привести к непрогнозируемым последствиям. Вызвать цепную реакцию и последующий взрыв находящего в холодном останове реактора невозможно, но в случае нехватки воды в активной зоне начнет повышаться температура. Здесь нужно сделать ремарку, что согласно все тем же советским ГОСТам на АЭС должно быть минимум три источника воды, — и есть надежда, что запорожские атомщики при поддержке наших военных инженеров обеспечили резерв теплоносителя от артезианских источников.Наиболее уязвимой частью станции, вне сомнения, остается сухое хранилище ОЯТ, расположенное просто под открытым небом. Транспортные контейнеры, конечно, имеют изрядный запас прочности, но насколько они способны противостоять прямому ракетному удару — вопрос непраздный.Чтобы понять, кто действительно готовит провокацию на неработающей станции, добавим, что вчера командующий ВСУ Валерий Залужный внезапно посетил Ровенскую АЭС и, если судить по опубликованным видео, больше всего его интересовали системы защиты реакторов и то, насколько широко может расползтись заражение.К печали западной опереточной медийки тщательно нагнетаемую истерию в эфире французского телеканала France 24 разрушил глава МАГАТЭ. Рафаэль Гросси заявил, что постоянно находящаяся на ЗАЭС мониторинговая комиссия не видела ни одной машины со взрывчаткой или каких-то приготовлений к взрыву. Остается только надеяться, что Запад все-таки не докатился до необратимого помешательства, при котором поджигатели войны на Украине толкнут Киев к новому рукотворному Чернобылю.

https://ria.ru/20230702/fakes-1881796229.html

https://ria.ru/20230629/provokatsii-1881111483.html

https://ria.ru/20230630/zaes-1881555304.html

https://ria.ru/20230702/zaes-1881725685.html

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аналитика, валерий залужный, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, чернобыльская аэс, запорожская аэс, украина, россия