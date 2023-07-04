https://ria.ru/20230704/uchenye-1882056843.html

Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива

Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива - РИА Новости, 04.07.2023

Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива

Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН разработали метод прямого получения смешанного уран-плутониевого ядерного... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:47

2023-07-04T08:47

2023-07-04T10:15

ядерные технологии

россия

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН разработали метод прямого получения смешанного уран-плутониевого ядерного топлива с помощью СВЧ-излучения, который практически исключает образование опасных жидких радиоактивных отходов, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ. Госкорпорация "Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ), в котором используется смешанное уран-плутониевое топливо. Благодаря ЗЯТЦ можно будет решать одну из ключевых проблем нынешней атомной энергетики, связанной с ограниченностью запасов природного урана. Основной метод производства смешанного уран-плутониевого топлива заключается в механическом смешении порошков диоксида урана и диоксида плутония с дальнейшим изготовлением топливных таблеток. По словам специалистов, такой способ обладает рядом недостатков. "Выделение чистого плутония противоречит концепции нераспространения делящихся материалов. При таком подходе сложно добиться гомогенного распределения плутония в массе диоксида урана, что в итоге может приводить к локальному выгоранию гетерогенного топлива в результате локализованного выделения тепла, газовыделению и проблемам при растворении отработавшего ядерного топлива", - рассказал заместитель директора по научной работе ГЕОХИ Сергей Винокуров, Получать более однородную смесь диоксида урана и плутония можно на основе применяемого в атомной промышленности процесса выделения диоксида урана из осадка вещества аммонийуранилтрикарбоната. Но в этом процессе в результате промывки осадков образуется большое количество жидких радиоактивных отходов, отмечают ученые. Исследователи ГЕОХИ предложили альтернативный метод прямого получения смешанного диоксида урана и плутония из их азотнокислого раствора при использовании СВЧ-излучения (так называемая СВЧ-денитрация). "Этот метод основан на диэлектрических свойствах урана, который способен интенсивно поглощать СВЧ-излучение и разогреваться до высоких температур (вплоть до 1700-1800 градусов по Цельсию), в том числе для последующего спекания и получения керамического ядерного топлива в таблетках в восстановительной атмосфере смеси аргона с водородом", - пояснил Винокуров. Новый метод не требует введения дополнительных реагентов и помогает обезопасить процесс изготовления топлива. "Можно расположить камеры СВЧ-установок за свинцовой защитой, а генераторы СВЧ-волн и блоки электронного управления – в чистой зоне, и обеспечить тем самым необходимую защиту персонала, что немаловажно при обращении с топливом, содержащим плутоний, токсичным и обладающим высокой удельной активностью материалом", - добавил ученый. В дальнейшем специалисты ГЕОХИ планируют подобрать оптимальные режимы технологических стадий, реализуемых при использовании СВЧ-излучения: от получения смеси диоксида урана-плутония до изготовления кондиционных топливных таблеток.

https://ria.ru/20230621/pererabotka-1879494020.html

https://ria.ru/20211228/toplivo-1765800006.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", наука, навигатор абитуриента, университетская наука