Рейтинг@Mail.ru
Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
 
08:47 04.07.2023 (обновлено: 10:15 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/uchenye-1882056843.html
Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива
Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива - РИА Новости, 04.07.2023
Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива
Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН разработали метод прямого получения смешанного уран-плутониевого ядерного... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:47
2023-07-04T10:15
ядерные технологии
россия
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130449/68/1304496876_0:0:2710:1524_1920x0_80_0_0_a7bfd8bfa9b41fb7c15956076bc10fb8.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН разработали метод прямого получения смешанного уран-плутониевого ядерного топлива с помощью СВЧ-излучения, который практически исключает образование опасных жидких радиоактивных отходов, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ. Госкорпорация "Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ), в котором используется смешанное уран-плутониевое топливо. Благодаря ЗЯТЦ можно будет решать одну из ключевых проблем нынешней атомной энергетики, связанной с ограниченностью запасов природного урана. Основной метод производства смешанного уран-плутониевого топлива заключается в механическом смешении порошков диоксида урана и диоксида плутония с дальнейшим изготовлением топливных таблеток. По словам специалистов, такой способ обладает рядом недостатков. "Выделение чистого плутония противоречит концепции нераспространения делящихся материалов. При таком подходе сложно добиться гомогенного распределения плутония в массе диоксида урана, что в итоге может приводить к локальному выгоранию гетерогенного топлива в результате локализованного выделения тепла, газовыделению и проблемам при растворении отработавшего ядерного топлива", - рассказал заместитель директора по научной работе ГЕОХИ Сергей Винокуров, Получать более однородную смесь диоксида урана и плутония можно на основе применяемого в атомной промышленности процесса выделения диоксида урана из осадка вещества аммонийуранилтрикарбоната. Но в этом процессе в результате промывки осадков образуется большое количество жидких радиоактивных отходов, отмечают ученые. Исследователи ГЕОХИ предложили альтернативный метод прямого получения смешанного диоксида урана и плутония из их азотнокислого раствора при использовании СВЧ-излучения (так называемая СВЧ-денитрация). "Этот метод основан на диэлектрических свойствах урана, который способен интенсивно поглощать СВЧ-излучение и разогреваться до высоких температур (вплоть до 1700-1800 градусов по Цельсию), в том числе для последующего спекания и получения керамического ядерного топлива в таблетках в восстановительной атмосфере смеси аргона с водородом", - пояснил Винокуров. Новый метод не требует введения дополнительных реагентов и помогает обезопасить процесс изготовления топлива. "Можно расположить камеры СВЧ-установок за свинцовой защитой, а генераторы СВЧ-волн и блоки электронного управления – в чистой зоне, и обеспечить тем самым необходимую защиту персонала, что немаловажно при обращении с топливом, содержащим плутоний, токсичным и обладающим высокой удельной активностью материалом", - добавил ученый. В дальнейшем специалисты ГЕОХИ планируют подобрать оптимальные режимы технологических стадий, реализуемых при использовании СВЧ-излучения: от получения смеси диоксида урана-плутония до изготовления кондиционных топливных таблеток.
https://ria.ru/20230621/pererabotka-1879494020.html
https://ria.ru/20211228/toplivo-1765800006.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130449/68/1304496876_0:0:2710:2034_1920x0_80_0_0_3166317465c6763f31c07bf6341e1190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", наука, навигатор абитуриента, университетская наука
Ядерные технологии, Россия, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива

Ученые в России предложили более безопасный метод изготовления ядерного топлива будущего

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовосибирский завод химических концентратов
Новосибирский завод химических концентратов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Новосибирский завод химических концентратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН разработали метод прямого получения смешанного уран-плутониевого ядерного топлива с помощью СВЧ-излучения, который практически исключает образование опасных жидких радиоактивных отходов, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.
Госкорпорация "Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ), в котором используется смешанное уран-плутониевое топливо. Благодаря ЗЯТЦ можно будет решать одну из ключевых проблем нынешней атомной энергетики, связанной с ограниченностью запасов природного урана.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Российские ученые предложили новый подход к переработке ядерного топлива
21 июня, 10:22
Основной метод производства смешанного уран-плутониевого топлива заключается в механическом смешении порошков диоксида урана и диоксида плутония с дальнейшим изготовлением топливных таблеток. По словам специалистов, такой способ обладает рядом недостатков.
«
"Выделение чистого плутония противоречит концепции нераспространения делящихся материалов. При таком подходе сложно добиться гомогенного распределения плутония в массе диоксида урана, что в итоге может приводить к локальному выгоранию гетерогенного топлива в результате локализованного выделения тепла, газовыделению и проблемам при растворении отработавшего ядерного топлива", - рассказал заместитель директора по научной работе ГЕОХИ Сергей Винокуров,
Получать более однородную смесь диоксида урана и плутония можно на основе применяемого в атомной промышленности процесса выделения диоксида урана из осадка вещества аммонийуранилтрикарбоната. Но в этом процессе в результате промывки осадков образуется большое количество жидких радиоактивных отходов, отмечают ученые.
Исследователи ГЕОХИ предложили альтернативный метод прямого получения смешанного диоксида урана и плутония из их азотнокислого раствора при использовании СВЧ-излучения (так называемая СВЧ-денитрация).
«
"Этот метод основан на диэлектрических свойствах урана, который способен интенсивно поглощать СВЧ-излучение и разогреваться до высоких температур (вплоть до 1700-1800 градусов по Цельсию), в том числе для последующего спекания и получения керамического ядерного топлива в таблетках в восстановительной атмосфере смеси аргона с водородом", - пояснил Винокуров.
Новый метод не требует введения дополнительных реагентов и помогает обезопасить процесс изготовления топлива.
"Можно расположить камеры СВЧ-установок за свинцовой защитой, а генераторы СВЧ-волн и блоки электронного управления – в чистой зоне, и обеспечить тем самым необходимую защиту персонала, что немаловажно при обращении с топливом, содержащим плутоний, токсичным и обладающим высокой удельной активностью материалом", - добавил ученый.
В дальнейшем специалисты ГЕОХИ планируют подобрать оптимальные режимы технологических стадий, реализуемых при использовании СВЧ-излучения: от получения смеси диоксида урана-плутония до изготовления кондиционных топливных таблеток.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
"Росатом" создал производство ядерного топлива для АЭС западного дизайна
28 декабря 2021, 12:16
 
Ядерные технологииРоссияРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала