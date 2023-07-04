https://ria.ru/20230704/uchenye-1882056843.html
Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива
Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива - РИА Новости, 04.07.2023
Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива
Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН разработали метод прямого получения смешанного уран-плутониевого ядерного... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:47
2023-07-04T08:47
2023-07-04T10:15
ядерные технологии
россия
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН разработали метод прямого получения смешанного уран-плутониевого ядерного топлива с помощью СВЧ-излучения, который практически исключает образование опасных жидких радиоактивных отходов, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ. Госкорпорация "Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ), в котором используется смешанное уран-плутониевое топливо. Благодаря ЗЯТЦ можно будет решать одну из ключевых проблем нынешней атомной энергетики, связанной с ограниченностью запасов природного урана. Основной метод производства смешанного уран-плутониевого топлива заключается в механическом смешении порошков диоксида урана и диоксида плутония с дальнейшим изготовлением топливных таблеток. По словам специалистов, такой способ обладает рядом недостатков. "Выделение чистого плутония противоречит концепции нераспространения делящихся материалов. При таком подходе сложно добиться гомогенного распределения плутония в массе диоксида урана, что в итоге может приводить к локальному выгоранию гетерогенного топлива в результате локализованного выделения тепла, газовыделению и проблемам при растворении отработавшего ядерного топлива", - рассказал заместитель директора по научной работе ГЕОХИ Сергей Винокуров, Получать более однородную смесь диоксида урана и плутония можно на основе применяемого в атомной промышленности процесса выделения диоксида урана из осадка вещества аммонийуранилтрикарбоната. Но в этом процессе в результате промывки осадков образуется большое количество жидких радиоактивных отходов, отмечают ученые. Исследователи ГЕОХИ предложили альтернативный метод прямого получения смешанного диоксида урана и плутония из их азотнокислого раствора при использовании СВЧ-излучения (так называемая СВЧ-денитрация). "Этот метод основан на диэлектрических свойствах урана, который способен интенсивно поглощать СВЧ-излучение и разогреваться до высоких температур (вплоть до 1700-1800 градусов по Цельсию), в том числе для последующего спекания и получения керамического ядерного топлива в таблетках в восстановительной атмосфере смеси аргона с водородом", - пояснил Винокуров. Новый метод не требует введения дополнительных реагентов и помогает обезопасить процесс изготовления топлива. "Можно расположить камеры СВЧ-установок за свинцовой защитой, а генераторы СВЧ-волн и блоки электронного управления – в чистой зоне, и обеспечить тем самым необходимую защиту персонала, что немаловажно при обращении с топливом, содержащим плутоний, токсичным и обладающим высокой удельной активностью материалом", - добавил ученый. В дальнейшем специалисты ГЕОХИ планируют подобрать оптимальные режимы технологических стадий, реализуемых при использовании СВЧ-излучения: от получения смеси диоксида урана-плутония до изготовления кондиционных топливных таблеток.
https://ria.ru/20230621/pererabotka-1879494020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", наука, навигатор абитуриента, университетская наука
Ядерные технологии, Россия, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива
Ученые в России предложили более безопасный метод изготовления ядерного топлива будущего
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН разработали метод прямого получения смешанного уран-плутониевого ядерного топлива с помощью СВЧ-излучения, который практически исключает образование опасных жидких радиоактивных отходов, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.
Госкорпорация "Росатом
" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ), в котором используется смешанное уран-плутониевое топливо. Благодаря ЗЯТЦ можно будет решать одну из ключевых проблем нынешней атомной энергетики, связанной с ограниченностью запасов природного урана.
Российские ученые предложили новый подход к переработке ядерного топлива
Основной метод производства смешанного уран-плутониевого топлива заключается в механическом смешении порошков диоксида урана и диоксида плутония с дальнейшим изготовлением топливных таблеток. По словам специалистов, такой способ обладает рядом недостатков.
«
"Выделение чистого плутония противоречит концепции нераспространения делящихся материалов. При таком подходе сложно добиться гомогенного распределения плутония в массе диоксида урана, что в итоге может приводить к локальному выгоранию гетерогенного топлива в результате локализованного выделения тепла, газовыделению и проблемам при растворении отработавшего ядерного топлива", - рассказал заместитель директора по научной работе ГЕОХИ Сергей Винокуров,
Получать более однородную смесь диоксида урана и плутония можно на основе применяемого в атомной промышленности процесса выделения диоксида урана из осадка вещества аммонийуранилтрикарбоната. Но в этом процессе в результате промывки осадков образуется большое количество жидких радиоактивных отходов, отмечают ученые.
Исследователи ГЕОХИ предложили альтернативный метод прямого получения смешанного диоксида урана и плутония из их азотнокислого раствора при использовании СВЧ-излучения (так называемая СВЧ-денитрация).
«
"Этот метод основан на диэлектрических свойствах урана, который способен интенсивно поглощать СВЧ-излучение и разогреваться до высоких температур (вплоть до 1700-1800 градусов по Цельсию), в том числе для последующего спекания и получения керамического ядерного топлива в таблетках в восстановительной атмосфере смеси аргона с водородом", - пояснил Винокуров.
Новый метод не требует введения дополнительных реагентов и помогает обезопасить процесс изготовления топлива.
"Можно расположить камеры СВЧ-установок за свинцовой защитой, а генераторы СВЧ-волн и блоки электронного управления – в чистой зоне, и обеспечить тем самым необходимую защиту персонала, что немаловажно при обращении с топливом, содержащим плутоний, токсичным и обладающим высокой удельной активностью материалом", - добавил ученый.
В дальнейшем специалисты ГЕОХИ планируют подобрать оптимальные режимы технологических стадий, реализуемых при использовании СВЧ-излучения: от получения смеси диоксида урана-плутония до изготовления кондиционных топливных таблеток.
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