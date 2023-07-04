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Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану - РИА Новости, 04.07.2023
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10:45 04.07.2023 (обновлено: 10:52 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/tokaev-1882074130.html
Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану
Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану - РИА Новости, 04.07.2023
Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующий саммит организации, который пройдет... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:45
2023-07-04T10:52
в мире
казахстан
шос
касым-жомарт токаев
астана
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующий саммит организации, который пройдет в Астане.На проходящем во вторник в формате видеоконференции саммите ШОС председательство в организации переходит к Казахстану."Пользуясь случаем, приглашаю вас принять непосредственное участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана - городе Астане", - сказал Токаев, выступая на саммите.
https://ria.ru/20230704/shos-1882073293.html
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в мире, казахстан, шос, касым-жомарт токаев, астана
В мире, Казахстан, ШОС, Касым-Жомарт Токаев, Астана
Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану

Президент Казахстана Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт
Президент Казахстана Касым-Жомарт - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующий саммит организации, который пройдет в Астане.
На проходящем во вторник в формате видеоконференции саммите ШОС председательство в организации переходит к Казахстану.
"Пользуясь случаем, приглашаю вас принять непосредственное участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана - городе Астане", - сказал Токаев, выступая на саммите.
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В миреКазахстанШОСКасым-Жомарт ТокаевАстана
 
 
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