https://ria.ru/20230704/tokaev-1882074130.html

Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану

Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану - РИА Новости, 04.07.2023

Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующий саммит организации, который пройдет... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:45

2023-07-04T10:45

2023-07-04T10:52

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующий саммит организации, который пройдет в Астане.На проходящем во вторник в формате видеоконференции саммите ШОС председательство в организации переходит к Казахстану."Пользуясь случаем, приглашаю вас принять непосредственное участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана - городе Астане", - сказал Токаев, выступая на саммите.

https://ria.ru/20230704/shos-1882073293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, шос, касым-жомарт токаев, астана