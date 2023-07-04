https://ria.ru/20230704/tokaev-1882074130.html
Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану
Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану - РИА Новости, 04.07.2023
Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующий саммит организации, который пройдет... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:45
2023-07-04T10:45
2023-07-04T10:52
в мире
казахстан
шос
касым-жомарт токаев
астана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833253133_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_3b9d4ee5c5d19878288feaf9d9516162.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующий саммит организации, который пройдет в Астане.На проходящем во вторник в формате видеоконференции саммите ШОС председательство в организации переходит к Казахстану."Пользуясь случаем, приглашаю вас принять непосредственное участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана - городе Астане", - сказал Токаев, выступая на саммите.
https://ria.ru/20230704/shos-1882073293.html
казахстан
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833253133_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_d3c0f7cc73f6d7ed372f0f77b2515173.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, шос, касым-жомарт токаев, астана
В мире, Казахстан, ШОС, Касым-Жомарт Токаев, Астана
Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану
Президент Казахстана Токаев пригласил глав государств ШОС на следующий саммит в Астану
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующий саммит организации, который пройдет в Астане.
На проходящем во вторник в формате видеоконференции саммите ШОС председательство в организации переходит к Казахстану.
"Пользуясь случаем, приглашаю вас принять непосредственное участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана - городе Астане", - сказал Токаев, выступая на саммите.
Премьер Индии приветствовал присоединение Ирана к ШОС