https://ria.ru/20230704/tekhnologii-1882147905.html

Страны ШОС выступили против милитаризации сферы информационных технологий

Страны ШОС выступили против милитаризации сферы информационных технологий - РИА Новости, 04.07.2023

Страны ШОС выступили против милитаризации сферы информационных технологий

Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий, говорится в опубликованной во... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:20

2023-07-04T14:20

2023-07-04T14:20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены подчеркивают ключевую роль ООН в сфере противодействия угрозам в информационном пространстве, создания безопасного, справедливого и открытого информационного пространства, построенного на принципах уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран", - указано в документе. Отмечается важность обеспечения равных для всех стран прав на регулирование сети Интернет и суверенное право государств на управление ею в своем национальном сегменте. "Государства-члены выступают категорически против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий. Они поддерживают выработку универсальных правил, принципов и норм ответственного поведения государств в этой области, в том числе приветствуют запуск разработки под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях", - подчеркивается в декларации. Вместе с тем указано, что "государства-члены продолжат сотрудничать в рамках профильных переговорных механизмов в ООН и на других международных площадках". Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и предстоящий саммит станет кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230704/shos-1882145916.html

https://ria.ru/20230704/shos-1882140086.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-дели, индия, китай, оон, шос