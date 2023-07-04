Рейтинг@Mail.ru
Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:47 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/svetlakov-1882101409.html
Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ
Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ - РИА Новости, 04.07.2023
Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ
Актер и шоумен Сергей Светлаков в своем Telegram-канале поделился шуточным роликом в честь возвращения на телеканал ТНТ. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:47
2023-07-04T13:47
шоубиз
сергей светлаков
тнт (телеканал)
знаменитости
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596690465_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_93e3baf4ddaca9ee0337bc17b78df091.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Актер и шоумен Сергей Светлаков в своем Telegram-канале поделился шуточным роликом в честь возвращения на телеканал ТНТ. На видео он убегает от своих детей, которые пытаются у него что-то попросить. Но юморист отвечает, что все просьбы уже выполнил. "Вы хотели, чтобы я заключил эксклюзивный контракт на два года с ТНТ? Я его заключил. Что вы за мной ходите? Вы просили, чтобы я в шоу снимался? Я сегодня буду в жюри сидеть нового шоу, которое будет на ТНТ осенью. Я буду сольник свой снимать и сериал "Тайна пропавшей деревни"– рассказал Светлаков. Но, как выяснилось, дети просили у знаменитого отца раков. &quot;Это сейчас все на канал ТНТ, а не ко мне. С раками – туда!&quot; – ответил актер. Ранее стало известно, что Сергей Светлаков вернется на телеканал и будет участвовать как минимум в трех проектах. Его контракт начал действовать с первого июля. Шоумен выпустит собственное шоу, а также появится в сериале "Тайна пропавшей деревни", где выступит еще и продюсером. Светлаков проработал на ТНТ около 10 лет, а затем перешел на телеканал СТС.
https://ria.ru/20230419/volya-1866354681.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596690465_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fcdbfb5fcb971a891f4c08e499559a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей светлаков, тнт (телеканал), знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Сергей Светлаков, ТНТ (телеканал), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ

Сергей Светлаков поделился шуточным роликом по случаю возвращения на ТНТ

© Пресс-служба СТС Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
© Пресс-служба СТС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Актер и шоумен Сергей Светлаков в своем Telegram-канале поделился шуточным роликом в честь возвращения на телеканал ТНТ.
На видео он убегает от своих детей, которые пытаются у него что-то попросить. Но юморист отвечает, что все просьбы уже выполнил.
«
"Вы хотели, чтобы я заключил эксклюзивный контракт на два года с ТНТ? Я его заключил. Что вы за мной ходите? Вы просили, чтобы я в шоу снимался? Я сегодня буду в жюри сидеть нового шоу, которое будет на ТНТ осенью. Я буду сольник свой снимать и сериал "Тайна пропавшей деревни"– рассказал Светлаков.
Но, как выяснилось, дети просили у знаменитого отца раков.
«

"Это сейчас все на канал ТНТ, а не ко мне. С раками – туда!" – ответил актер.

Ранее стало известно, что Сергей Светлаков вернется на телеканал и будет участвовать как минимум в трех проектах.
Его контракт начал действовать с первого июля. Шоумен выпустит собственное шоу, а также появится в сериале "Тайна пропавшей деревни", где выступит еще и продюсером.
Светлаков проработал на ТНТ около 10 лет, а затем перешел на телеканал СТС.
Павел Воля, Сергей Светлаков и Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Светлаков высказался насчет нового шоу Павла Воли и "Вечернего Урганта"
19 апреля, 15:47
 
ШоубизСергей СветлаковТНТ (телеканал)ЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала