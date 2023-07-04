https://ria.ru/20230704/svetlakov-1882101409.html

Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ

Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ - РИА Новости, 04.07.2023

Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ

Актер и шоумен Сергей Светлаков в своем Telegram-канале поделился шуточным роликом в честь возвращения на телеканал ТНТ. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:47

2023-07-04T13:47

2023-07-04T13:47

шоубиз

сергей светлаков

тнт (телеканал)

знаменитости

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Актер и шоумен Сергей Светлаков в своем Telegram-канале поделился шуточным роликом в честь возвращения на телеканал ТНТ. На видео он убегает от своих детей, которые пытаются у него что-то попросить. Но юморист отвечает, что все просьбы уже выполнил. "Вы хотели, чтобы я заключил эксклюзивный контракт на два года с ТНТ? Я его заключил. Что вы за мной ходите? Вы просили, чтобы я в шоу снимался? Я сегодня буду в жюри сидеть нового шоу, которое будет на ТНТ осенью. Я буду сольник свой снимать и сериал "Тайна пропавшей деревни"– рассказал Светлаков. Но, как выяснилось, дети просили у знаменитого отца раков. "Это сейчас все на канал ТНТ, а не ко мне. С раками – туда!" – ответил актер. Ранее стало известно, что Сергей Светлаков вернется на телеканал и будет участвовать как минимум в трех проектах. Его контракт начал действовать с первого июля. Шоумен выпустит собственное шоу, а также появится в сериале "Тайна пропавшей деревни", где выступит еще и продюсером. Светлаков проработал на ТНТ около 10 лет, а затем перешел на телеканал СТС.

https://ria.ru/20230419/volya-1866354681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей светлаков, тнт (телеканал), знаменитости, новости шоу-бизнеса