https://ria.ru/20230704/svetlakov-1882101409.html
Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ
Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ - РИА Новости, 04.07.2023
Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ
Актер и шоумен Сергей Светлаков в своем Telegram-канале поделился шуточным роликом в честь возвращения на телеканал ТНТ. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:47
2023-07-04T13:47
2023-07-04T13:47
шоубиз
сергей светлаков
тнт (телеканал)
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Актер и шоумен Сергей Светлаков в своем Telegram-канале поделился шуточным роликом в честь возвращения на телеканал ТНТ. На видео он убегает от своих детей, которые пытаются у него что-то попросить. Но юморист отвечает, что все просьбы уже выполнил. "Вы хотели, чтобы я заключил эксклюзивный контракт на два года с ТНТ? Я его заключил. Что вы за мной ходите? Вы просили, чтобы я в шоу снимался? Я сегодня буду в жюри сидеть нового шоу, которое будет на ТНТ осенью. Я буду сольник свой снимать и сериал "Тайна пропавшей деревни"– рассказал Светлаков. Но, как выяснилось, дети просили у знаменитого отца раков. "Это сейчас все на канал ТНТ, а не ко мне. С раками – туда!" – ответил актер. Ранее стало известно, что Сергей Светлаков вернется на телеканал и будет участвовать как минимум в трех проектах. Его контракт начал действовать с первого июля. Шоумен выпустит собственное шоу, а также появится в сериале "Тайна пропавшей деревни", где выступит еще и продюсером. Светлаков проработал на ТНТ около 10 лет, а затем перешел на телеканал СТС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей светлаков, тнт (телеканал), знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Сергей Светлаков, ТНТ (телеканал), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Светлаков прокомментировал свое возвращение на ТНТ
Сергей Светлаков поделился шуточным роликом по случаю возвращения на ТНТ
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости.
Актер и шоумен Сергей Светлаков в своем Telegram-канале поделился
шуточным роликом в честь возвращения на телеканал ТНТ.
На видео он убегает от своих детей, которые пытаются у него что-то попросить. Но юморист отвечает, что все просьбы уже выполнил.
«
"Вы хотели, чтобы я заключил эксклюзивный контракт на два года с ТНТ? Я его заключил. Что вы за мной ходите? Вы просили, чтобы я в шоу снимался? Я сегодня буду в жюри сидеть нового шоу, которое будет на ТНТ осенью. Я буду сольник свой снимать и сериал "Тайна пропавшей деревни"– рассказал Светлаков.
Но, как выяснилось, дети просили у знаменитого отца раков.
«
"Это сейчас все на канал ТНТ, а не ко мне. С раками – туда!" – ответил актер.
Ранее стало известно
, что Сергей Светлаков вернется на телеканал и будет участвовать как минимум в трех проектах.
Его контракт начал действовать с первого июля. Шоумен выпустит собственное шоу, а также появится в сериале "Тайна пропавшей деревни", где выступит еще и продюсером.
Светлаков проработал на ТНТ около 10 лет, а затем перешел на телеканал СТС.
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