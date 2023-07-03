https://ria.ru/20230703/svetlakov-1881870316.html

Шоумен Сергей Светлаков возвращается на ТНТ

Шоумен Сергей Светлаков возвращается на ТНТ - РИА Новости, 03.07.2023

Шоумен Сергей Светлаков возвращается на ТНТ

Шоумен и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО "Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение", он будет участвовать как минимум в трех... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:39

2023-07-03T11:39

2023-07-03T12:00

шоубиз

сергей светлаков

газпром-медиа холдинг

тнт (телеканал)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Шоумен и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО "Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение", он будет участвовать как минимум в трех проектах, сообщает ГПМ РТВ. "По условиям соглашения комик будет работать на ТНТ эксклюзивно как актер и телеведущий, а также станет рекламным лицом канала. Кроме того, Сергей Светлаков будет сотрудничать с ТНТ как продюсер. Договоренности достигнуты как минимум о трех проектах: участие комика в новом юмористическом шоу телеканала, шоу собственного производства Сергея Светлакова и комедийный сериал, в котором он также выступит продюсером", - говорится в сообщении. Директор телеканала ТНТ, управляющий директор ГПМ РТВ Тина Канделаки считает, что период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. Сейчас, по ее словам, пришла эра ренессанса, потому что большинство звезд вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами. По информации холдинга, на ТНТ Сергей Светлаков работал около 10 лет: был лицом культового юмористического проекта "Наша Russia", выступал в качестве приглашенной звезды Comedy Club, входил в жюри проектов "Танцы" и "Comedy Баттл". В 2018 году Сергей Светлаков перешел на СТС. Контракт с ТНТ начинает действовать с 1 июля, а 3 июля на ТНТ стартует показ комедийного детектива "Тайна пропавшей деревни", где шоумен выступил в качестве сценариста и продюсера. В эксклюзивных отношениях с ТНТ также находятся Ольга Бузова, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Иван Абрамов.

https://ria.ru/20230419/volya-1866354681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей светлаков, газпром-медиа холдинг, тнт (телеканал)