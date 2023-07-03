https://ria.ru/20230703/svetlakov-1881870316.html
Шоумен Сергей Светлаков возвращается на ТНТ
Шоумен Сергей Светлаков возвращается на ТНТ - РИА Новости, 03.07.2023
Шоумен Сергей Светлаков возвращается на ТНТ
Шоумен и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО "Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение", он будет участвовать как минимум в трех... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:39
2023-07-03T11:39
2023-07-03T12:00
шоубиз
сергей светлаков
газпром-медиа холдинг
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Шоумен и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО "Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение", он будет участвовать как минимум в трех проектах, сообщает ГПМ РТВ. "По условиям соглашения комик будет работать на ТНТ эксклюзивно как актер и телеведущий, а также станет рекламным лицом канала. Кроме того, Сергей Светлаков будет сотрудничать с ТНТ как продюсер. Договоренности достигнуты как минимум о трех проектах: участие комика в новом юмористическом шоу телеканала, шоу собственного производства Сергея Светлакова и комедийный сериал, в котором он также выступит продюсером", - говорится в сообщении. Директор телеканала ТНТ, управляющий директор ГПМ РТВ Тина Канделаки считает, что период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. Сейчас, по ее словам, пришла эра ренессанса, потому что большинство звезд вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами. По информации холдинга, на ТНТ Сергей Светлаков работал около 10 лет: был лицом культового юмористического проекта "Наша Russia", выступал в качестве приглашенной звезды Comedy Club, входил в жюри проектов "Танцы" и "Comedy Баттл". В 2018 году Сергей Светлаков перешел на СТС. Контракт с ТНТ начинает действовать с 1 июля, а 3 июля на ТНТ стартует показ комедийного детектива "Тайна пропавшей деревни", где шоумен выступил в качестве сценариста и продюсера. В эксклюзивных отношениях с ТНТ также находятся Ольга Бузова, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Иван Абрамов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей светлаков, газпром-медиа холдинг, тнт (телеканал)
Шоубиз, Сергей Светлаков, Газпром-Медиа Холдинг, ТНТ (телеканал)
Шоумен Сергей Светлаков возвращается на ТНТ
Светлаков станет рекламным лицом ТНТ и примет участие в проектах как актер и продюсер
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Шоумен и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО "Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение", он будет участвовать как минимум в трех проектах, сообщает ГПМ РТВ.
«
"По условиям соглашения комик будет работать на ТНТ эксклюзивно как актер и телеведущий, а также станет рекламным лицом канала. Кроме того, Сергей Светлаков будет сотрудничать с ТНТ как продюсер. Договоренности достигнуты как минимум о трех проектах: участие комика в новом юмористическом шоу телеканала, шоу собственного производства Сергея Светлакова и комедийный сериал, в котором он также выступит продюсером", - говорится в сообщении.
Директор телеканала ТНТ, управляющий директор ГПМ РТВ Тина Канделаки считает, что период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. Сейчас, по ее словам, пришла эра ренессанса, потому что большинство звезд вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами.
По информации холдинга, на ТНТ Сергей Светлаков работал около 10 лет: был лицом культового юмористического проекта "Наша Russia", выступал в качестве приглашенной звезды Comedy Club, входил в жюри проектов "Танцы" и "Comedy Баттл". В 2018 году Сергей Светлаков перешел на СТС. Контракт с ТНТ начинает действовать с 1 июля, а 3 июля на ТНТ стартует показ комедийного детектива "Тайна пропавшей деревни", где шоумен выступил в качестве сценариста и продюсера. В эксклюзивных отношениях с ТНТ также находятся Ольга Бузова, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Иван Абрамов.
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