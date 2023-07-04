https://ria.ru/20230704/stazhirovka-1882188969.html

Журналисты из Африки принимают участие в очной стажировке SputnikPro

Журналисты из Африки принимают участие в очной стажировке SputnikPro - РИА Новости, 04.07.2023

Журналисты из Африки принимают участие в очной стажировке SputnikPro

В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik проходит специальная сессия SputnikPro "Россия и Африка: неизменное, меняющееся, новое" РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:22

2023-07-04T16:22

2023-07-04T16:43

миа "россия сегодня"

россия

африка

sputnik

журналист

медиа

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik проходит специальная сессия SputnikPro "Россия и Африка: неизменное, меняющееся, новое" для молодых журналистов стран континента. Проект реализуется совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Россотрудничеством в рамках программы InteRussia и открывает цикл стажировок для иностранных журналистов в 2023 году.В летней сессии принимают участие десять представителей ведущих СМИ из стран Африки: медиагруппы Radio Africa Group (Кения), информационных агентств ENA (Эфиопия) и APS (Сенегал), газеты Forum des As (ДР Конго), общественной телерадиокомпании SABC (ЮАР) и других.В течение июля молодые журналисты посетят мастер-классы от ведущих экспертов Sputnik, примут участие в профильных мероприятиях партнеров, встретятся со спикерами на общественно-политических и технологических площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Они также примут участие в, Экономическом и гуманитарном форуме в рамках Второго Саммита Россия-Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге 27-28 июля.Уже в самом начале участники поделились своими впечатлениями о программе и пребывании в России:"Я так рада, что меня включили в программу, это возможность научиться чему-то новому, узнать о журналистских подхода для разных стран и коллег. Тема нашего проекта – "Россия и Африка: постоянство, изменение, новое" – полностью соответствует моему профилю и интересу, и хотела бы узнать, что ждет журналистику в будущем", – сказал сотрудница кенийской медиагруппы Radio Africa Group Манни Аньянго."Что касается программы, мне она очень нравится, и я уже сейчас могу сказать, что я хотел бы вернуться в следующий раз. Мне особенно нравится, что открываю для себя что-то новое и учусь совершенно по-новому. После долгого перелета мы немного устали, но с нетерпением ждем, что нас ждет. Мне также нравится, что программа структурирована и команда всегда готова помочь в случае необходимости", – добавил сотрудник Radio Congo Эленга Ле Принс.По словам журналистки SABC Зинзивы Мани, стажировка станет платформой для культурного и информационного обмена. "Мой первый день в программе стажировки InteRussia можно назвать не иначе как удивительным. Мне особенно понравилась церемония открытия, так как она задала мне тон проекту. Она также определила повестку дня того, чего мы можем ожидать, поэтому я с нетерпением жду всего, что произойдет в ближайший месяц и чему мы сможем научиться. Уже сейчас видно, что мы многому научимся благодаря этой программе, и я искренне благодарна за это", – отметила она."Мне очень нравится, что сама программа позволяет нам получить представление о России, понять Россию с российской точки зрения, такое бывает раз в жизни, и это действительно уникальный опыт, потому что мы никогда не понимали до конца, что такое Россия. Так что этот проект дает мне действительно хорошую базу для поддержания объективности в моих материалах, и я всегда выступал за культурный обмен, который поможет наладить сотрудничество между Африкой и Россией. Я с нетерпением жду продолжения, что узнать больше, получить новые навыки, обменяться опытом и пообщаться на разные темы", сотрудник ботсванской радиостанции GABZ FM Тебохо Мокото.InteRussia – это уникальный шанс ознакомиться с российской повесткой дня из первых уст, посетить лекции и мастер-классы от ведущих медиаагентств, обменяться опытом с коллегами из разных стран, посетить мероприятия партнёров в области публичной дипломатии. Участников ждут насыщенные четыре недели, в течение которых они смогут посетить ведущие общественно-политические и технологические площадки, мероприятия партнёров в области публичной дипломатии и пообщаться с представителями научного и экспертного сообщества.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 6000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 29 языках и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20230609/zhurnalisty-1877285320.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", россия, африка, sputnik, журналист, медиа