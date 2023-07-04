https://ria.ru/20230704/ssha-1882061268.html

В США людей подвергают репрессиям за альтернативное мнение, заявил активист

В США людей подвергают репрессиям за альтернативное мнение, заявил активист - РИА Новости, 04.07.2023

В США людей подвергают репрессиям за альтернативное мнение, заявил активист

Власти США становятся все более нетерпимыми к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:18

2023-07-04T09:18

2023-07-04T09:18

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

сергей лавров

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Власти США становятся все более нетерпимыми к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов. Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". "Если есть какое-то пересечение с линией Белого дома или госдепартамента, там сразу возникает внутренний скандал, напряженность - слова людям особо не дают. И они искали альтернативную площадку. И вот эта альтернативная позиция дала толчок деструктивным настроениям в американской администрации. Они начали заниматься охотой на ведьм и срубать на корню интернациональное взаимодействие", - сказал Ионов. По его словам, это никак не вяжется с тем, что конституция США говорит о свободе политического выбора, а Америка декларирует, что несет свою демократию всему миру, выступает за плюрализм мнений. "На самом деле, мы видим, что никакого плюрализма, конечно, нет. Если твое мнение отличается от линии партии, то будь любезен сесть в тюрьму", - заявил глава общественного движения. Как утверждает американский минюст, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщало ведомство. Россия неоднократно опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что нет никаких фактов, подтверждающих это.

https://ria.ru/20230704/ssha-1882061058.html

https://ria.ru/20230704/aktivist-1882060416.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)