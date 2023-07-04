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Правительство рассмотрит предложение обложить акцизом весь этиловый спирт
Правительство рассмотрит предложение обложить акцизом весь этиловый спирт - РИА Новости, 04.07.2023
Правительство рассмотрит предложение обложить акцизом весь этиловый спирт
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит предложение Совфеда обложить акцизом весь производящийся в РФ этиловый спирт, а также... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:54
2023-07-04T14:54
2023-07-04T14:54
михаил мишустин
валентина матвиенко
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит предложение Совфеда обложить акцизом весь производящийся в РФ этиловый спирт, а также предусмотреть субсидии для уплаты акциза на спирт для медучреждений. Соответствующее предложение в ходе встречи с главой правительства озвучила спикер СФ Валентина Матвиенко. По ее мнению, эта мера позволит бороться с нелегальной спиртосодержащей продукцией, а бюджетные средства будут использоваться более эффективно. "То, что касается деталей, связанных, в том числе, с предложениями Минфину по акцизам и всему остальному - такие поручения будут даны. Мы обязательно рассмотрим на правительстве, что здесь можно еще сделать", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, валентина матвиенко, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, общество, совет федерации рф
Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Россия, Общество, Совет Федерации РФ
Правительство рассмотрит предложение обложить акцизом весь этиловый спирт
Мишустин: правительство рассмотрит идею Совфеда обложить акцизом весь этиловый спирт