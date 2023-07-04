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Правительство рассмотрит предложение обложить акцизом весь этиловый спирт

Правительство рассмотрит предложение обложить акцизом весь этиловый спирт - РИА Новости, 04.07.2023

Правительство рассмотрит предложение обложить акцизом весь этиловый спирт

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит предложение Совфеда обложить акцизом весь производящийся в РФ этиловый спирт, а также... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:54

2023-07-04T14:54

2023-07-04T14:54

михаил мишустин

валентина матвиенко

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит предложение Совфеда обложить акцизом весь производящийся в РФ этиловый спирт, а также предусмотреть субсидии для уплаты акциза на спирт для медучреждений. Соответствующее предложение в ходе встречи с главой правительства озвучила спикер СФ Валентина Матвиенко. По ее мнению, эта мера позволит бороться с нелегальной спиртосодержащей продукцией, а бюджетные средства будут использоваться более эффективно. "То, что касается деталей, связанных, в том числе, с предложениями Минфину по акцизам и всему остальному - такие поручения будут даны. Мы обязательно рассмотрим на правительстве, что здесь можно еще сделать", - сказал Мишустин.

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михаил мишустин, валентина матвиенко, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, общество, совет федерации рф