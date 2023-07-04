https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882058640.html
Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ
Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ - РИА Новости, 04.07.2023
Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ
Деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ пресечена под Соледаром, ночью они пытались проникнуть на передовые позиции ВС РФ, но были... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:02
2023-07-04T09:02
2023-07-04T09:02
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
соледар
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876198789_0:210:3028:1913_1920x0_80_0_0_2bf1a4f8af4ccc9f2ad0f3963fdbf250.jpg
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ пресечена под Соледаром, ночью они пытались проникнуть на передовые позиции ВС РФ, но были обнаружены российскими бойцами и после боя отступили с потерями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На донецком направлении пресечена деятельность ДРГ вооруженных формирований Украины. В районе населенного пункта Соледар противник в темное время суток двумя группами численностью до 15 человек попытался проникнуть на наши передовые позиции" - сообщил Марочко. Он добавил, что украинские диверсанты были хорошо экипированы, имели современные средства слежения и обнаружения, но были вовремя обнаружены с помощью беспилотника. "Благодаря профессиональной работе нашего оператора БПЛА с камерой ночного видения противник был своевременно обнаружен и по нему было нанесено огневое поражение из стрелкового оружия. Понеся потери, ДРГ убыли на подконтрольную им территорию", - заявил РИА Новости эксперт, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20230702/diversiya-1881771750.html
https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881785456.html
луганская народная республика
соледар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876198789_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_9995ffe57c1cc6452f1deb555ee9b122.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, соледар, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Соледар, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ
Под Соледаром пресекли деятельность двух ДРГ, пытавшихся проникнуть на позиции ВС России
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ пресечена под Соледаром, ночью они пытались проникнуть на передовые позиции ВС РФ, но были обнаружены российскими бойцами и после боя отступили с потерями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На донецком направлении пресечена деятельность ДРГ вооруженных формирований Украины
. В районе населенного пункта Соледар
противник в темное время суток двумя группами численностью до 15 человек попытался проникнуть на наши передовые позиции" - сообщил Марочко.
Кадыров рассказал о ликвидации украинской ДРГ под Кременной
Он добавил, что украинские диверсанты были хорошо экипированы, имели современные средства слежения и обнаружения, но были вовремя обнаружены с помощью беспилотника.
"Благодаря профессиональной работе нашего оператора БПЛА с камерой ночного видения противник был своевременно обнаружен и по нему было нанесено огневое поражение из стрелкового оружия. Понеся потери, ДРГ убыли на подконтрольную им территорию", - заявил РИА Новости эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Спецоперация, 2 июля: ВС России разбили украинскую ДРГ под Кременной