https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882058640.html

Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ

Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ - РИА Новости, 04.07.2023

Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ

Деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ пресечена под Соледаром, ночью они пытались проникнуть на передовые позиции ВС РФ, но были... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:02

2023-07-04T09:02

2023-07-04T09:02

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

соледар

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ пресечена под Соледаром, ночью они пытались проникнуть на передовые позиции ВС РФ, но были обнаружены российскими бойцами и после боя отступили с потерями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На донецком направлении пресечена деятельность ДРГ вооруженных формирований Украины. В районе населенного пункта Соледар противник в темное время суток двумя группами численностью до 15 человек попытался проникнуть на наши передовые позиции" - сообщил Марочко. Он добавил, что украинские диверсанты были хорошо экипированы, имели современные средства слежения и обнаружения, но были вовремя обнаружены с помощью беспилотника. "Благодаря профессиональной работе нашего оператора БПЛА с камерой ночного видения противник был своевременно обнаружен и по нему было нанесено огневое поражение из стрелкового оружия. Понеся потери, ДРГ убыли на подконтрольную им территорию", - заявил РИА Новости эксперт, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20230702/diversiya-1881771750.html

https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881785456.html

луганская народная республика

соледар

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, соледар, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф