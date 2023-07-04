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Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ - РИА Новости, 04.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:02 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882058640.html
Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ
Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ - РИА Новости, 04.07.2023
Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ
Деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ пресечена под Соледаром, ночью они пытались проникнуть на передовые позиции ВС РФ, но были... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:02
2023-07-04T09:02
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
соледар
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ пресечена под Соледаром, ночью они пытались проникнуть на передовые позиции ВС РФ, но были обнаружены российскими бойцами и после боя отступили с потерями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На донецком направлении пресечена деятельность ДРГ вооруженных формирований Украины. В районе населенного пункта Соледар противник в темное время суток двумя группами численностью до 15 человек попытался проникнуть на наши передовые позиции" - сообщил Марочко. Он добавил, что украинские диверсанты были хорошо экипированы, имели современные средства слежения и обнаружения, но были вовремя обнаружены с помощью беспилотника. "Благодаря профессиональной работе нашего оператора БПЛА с камерой ночного видения противник был своевременно обнаружен и по нему было нанесено огневое поражение из стрелкового оружия. Понеся потери, ДРГ убыли на подконтрольную им территорию", - заявил РИА Новости эксперт, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20230702/diversiya-1881771750.html
https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881785456.html
луганская народная республика
соледар
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безопасность, луганская народная республика, соледар, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Соледар, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ

Под Соледаром пресекли деятельность двух ДРГ, пытавшихся проникнуть на позиции ВС России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОгневая работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" в зоне проведения СВО
Огневая работа из крупнокалиберного пулемета Утес в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости
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Огневая работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ пресечена под Соледаром, ночью они пытались проникнуть на передовые позиции ВС РФ, но были обнаружены российскими бойцами и после боя отступили с потерями, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На донецком направлении пресечена деятельность ДРГ вооруженных формирований Украины. В районе населенного пункта Соледар противник в темное время суток двумя группами численностью до 15 человек попытался проникнуть на наши передовые позиции" - сообщил Марочко.
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Он добавил, что украинские диверсанты были хорошо экипированы, имели современные средства слежения и обнаружения, но были вовремя обнаружены с помощью беспилотника.
"Благодаря профессиональной работе нашего оператора БПЛА с камерой ночного видения противник был своевременно обнаружен и по нему было нанесено огневое поражение из стрелкового оружия. Понеся потери, ДРГ убыли на подконтрольную им территорию", - заявил РИА Новости эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаСоледарУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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