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Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции - РИА Новости, 04.07.2023
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10:47 04.07.2023 (обновлено: 11:17 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/sotrudnichestvo-1882074267.html
Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции
Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции - РИА Новости, 04.07.2023
Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС, заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:47
2023-07-04T11:17
си цзиньпин
шос
в мире
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС, заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции, уважении коренных интересов друг друга.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели."Необходимо неуклонно держать мирный курс, укреплять солидарность и взаимодоверие. Важно усиливать стратегическую координацию и взаимодействие. Призывать к устранению разногласий путем диалога, стремиться к сотрудничеству вместо конкуренции, уважать коренные интересы и озабоченности друг друга", - сказал Си Цзиньпин.Он отметил, что человечество стоит перед беспрецедентно серьезным выбором - что выбрать, единство или раскол, мир или конфликт, сотрудничество или противостояние.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
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си цзиньпин, шос, в мире
Си Цзиньпин, ШОС, В мире
Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции

Си Цзиньпин на саммите ШОС заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС, заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции, уважении коренных интересов друг друга.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.
«
"Необходимо неуклонно держать мирный курс, укреплять солидарность и взаимодоверие. Важно усиливать стратегическую координацию и взаимодействие. Призывать к устранению разногласий путем диалога, стремиться к сотрудничеству вместо конкуренции, уважать коренные интересы и озабоченности друг друга", - сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что человечество стоит перед беспрецедентно серьезным выбором - что выбрать, единство или раскол, мир или конфликт, сотрудничество или противостояние.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием в расширенном составе Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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