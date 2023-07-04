https://ria.ru/20230704/sotrudnichestvo-1882074267.html

Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции

Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции - РИА Новости, 04.07.2023

Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС, заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:47

2023-07-04T10:47

2023-07-04T11:17

си цзиньпин

шос

в мире

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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС, заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции, уважении коренных интересов друг друга.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели."Необходимо неуклонно держать мирный курс, укреплять солидарность и взаимодоверие. Важно усиливать стратегическую координацию и взаимодействие. Призывать к устранению разногласий путем диалога, стремиться к сотрудничеству вместо конкуренции, уважать коренные интересы и озабоченности друг друга", - сказал Си Цзиньпин.Он отметил, что человечество стоит перед беспрецедентно серьезным выбором - что выбрать, единство или раскол, мир или конфликт, сотрудничество или противостояние.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.

https://ria.ru/20230704/shos-1881483355.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

си цзиньпин, шос, в мире