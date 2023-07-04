Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции
Си Цзиньпин на саммите ШОС заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС, заявил о необходимости сотрудничества вместо конкуренции, уважении коренных интересов друг друга.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.
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"Необходимо неуклонно держать мирный курс, укреплять солидарность и взаимодоверие. Важно усиливать стратегическую координацию и взаимодействие. Призывать к устранению разногласий путем диалога, стремиться к сотрудничеству вместо конкуренции, уважать коренные интересы и озабоченности друг друга", - сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что человечество стоит перед беспрецедентно серьезным выбором - что выбрать, единство или раскол, мир или конфликт, сотрудничество или противостояние.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.