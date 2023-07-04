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В Тулу прибыли 55 детей в рамках проекта "Университетские смены"

В Тулу прибыли 55 детей в рамках проекта "Университетские смены" - РИА Новости, 04.07.2023

В Тулу прибыли 55 детей в рамках проекта "Университетские смены"

В Тульском педагогическом стартовала первая в этом году Университетская смена. В Тулу прибыли 55 детей из Запорожской области, сообщает Управление по связям с... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:02

2023-07-04T11:02

2023-07-04T13:52

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Тульском педагогическом стартовала первая в этом году Университетская смена. В Тулу прибыли 55 детей из Запорожской области, сообщает Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого."Второй год подряд наш университет становится частью удивительного проекта. За проведение смены отвечает большой круг сотрудников – руководство, преподаватели, вожатые студенческого педагогического отряда, технический персонал. Все 10 дней смены они не просто вовлечены в проект, а фактически живут в нем. При этом ребят будут рады встретить и за пределами университета. Музеи Тулы, Ясная Поляна, Ледовый дворец, развлекательные центры – все эти площадки познакомят ребят с культурой, традициями и современной жизнью Тулы", – сообщил ректор Тульского педагогического Константин Подрезов.Организаторы смены университета подготовили программу из досуговых и образовательных мероприятий в рамках 10-дневной смены. Школьники познакомятся с культурой, историей и традициями Тульского края на выездных экскурсиях. Образовательный блок также будет представлен занятиями по психологии, 3D- и VR-технологиям, литературе и истории.Студенты-вожатые проведут для детей разнообразные досуговые мероприятия: викторины, игры, соревнования и вечерние концерты.Обязательным блоком смены станет психолого-педагогическое сопровождение детей, которое осуществляют ведущие педагоги факультета психологии. Для детей предусмотрены психологические консультации по вопросам межличностного взаимодействия и эмоционального состояния, а также психолого-педагогическая поддержка.В этом году в Тульском педагогическом пройдет две смены в рамках проекта."Университетские профильные образовательные смены" – совместный проект Министерства просвещения и Министерства образования и науки России. В рамках его реализации летом 2022 года для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик 12–17 лет проводились образовательные смены на базе ведущих университетов России, включая педагогические вузы.

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общество, социальный навигатор, сн_образование, россия, тула