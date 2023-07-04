Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в науке и образовании
Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в науке, образовании и ликвидации ЧС
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены наращивать сотрудничество в сфере образования, науки, техники, здравоохранения, предупреждения и ликвидации ЧС, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Государства-члены намерены наращивать сотрудничество в области образования, науки и техники, культуры, здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также туризма, спорта и контактов между людьми, особенно по линии женщин и молодежи, институтов народной дипломатии и культурных центров, средств массовой информации", - говорится в тексте документа.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел во вторник в виртуальном формате в Нью-Дели.
Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.