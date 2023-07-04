https://ria.ru/20230704/shos-1882147558.html

Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в науке и образовании

Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в науке и образовании - РИА Новости, 04.07.2023

Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в науке и образовании

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены наращивать сотрудничество в сфере образования, науки, техники, здравоохранения, предупреждения РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:19

2023-07-04T14:19

2023-07-04T14:20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены наращивать сотрудничество в сфере образования, науки, техники, здравоохранения, предупреждения и ликвидации ЧС, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Государства-члены намерены наращивать сотрудничество в области образования, науки и техники, культуры, здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также туризма, спорта и контактов между людьми, особенно по линии женщин и молодежи, институтов народной дипломатии и культурных центров, средств массовой информации", - говорится в тексте документа. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел во вторник в виртуальном формате в Нью-Дели. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230704/shos-1882146777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нью-дели, китай, россия, шос