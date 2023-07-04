https://ria.ru/20230704/shos-1882139389.html
Страны ШОС подчеркнули необходимость скорейшей реформы ВТО
Страны ШОС подчеркнули необходимость скорейшей реформы ВТО - РИА Новости, 04.07.2023
Страны ШОС подчеркнули необходимость скорейшей реформы ВТО
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают необходимым проведение скорейшей реформы Всемирной торговой организации (ВТО) с упором на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:52
2023-07-04T13:52
2023-07-04T13:52
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китай
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всемирная торговая организация (вто)
шос
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают необходимым проведение скорейшей реформы Всемирной торговой организации (ВТО) с упором на вопросы развития и адаптации к современным экономическим реалиям, говорится в декларации Совета глав стран ШОС. "Государства-члены призывают к повышению эффективности Всемирной торговой организации (ВТО) как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы. Они подчеркивают необходимость скорейшего проведения инклюзивной реформы организации с упором на вопросы ее развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также эффективной реализации функций мониторинга, переговоров и разрешения споров", - говорится в декларации. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
https://ria.ru/20230704/shos-1882135966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-дели, китай, россия, всемирная торговая организация (вто), шос
В мире, Нью-Дели, Китай, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), ШОС
Страны ШОС подчеркнули необходимость скорейшей реформы ВТО
Страны ШОС подчеркнули необходимость реформы ВТО для адаптации к экономическим реалиям