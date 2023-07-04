https://ria.ru/20230704/shos-1882139389.html

Страны ШОС подчеркнули необходимость скорейшей реформы ВТО

Страны ШОС подчеркнули необходимость скорейшей реформы ВТО - РИА Новости, 04.07.2023

Страны ШОС подчеркнули необходимость скорейшей реформы ВТО

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают необходимым проведение скорейшей реформы Всемирной торговой организации (ВТО) с упором на... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:52

2023-07-04T13:52

2023-07-04T13:52

в мире

нью-дели

китай

россия

всемирная торговая организация (вто)

шос

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают необходимым проведение скорейшей реформы Всемирной торговой организации (ВТО) с упором на вопросы развития и адаптации к современным экономическим реалиям, говорится в декларации Совета глав стран ШОС. "Государства-члены призывают к повышению эффективности Всемирной торговой организации (ВТО) как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы. Они подчеркивают необходимость скорейшего проведения инклюзивной реформы организации с упором на вопросы ее развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также эффективной реализации функций мониторинга, переговоров и разрешения споров", - говорится в декларации. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230704/shos-1882135966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нью-дели, китай, россия, всемирная торговая организация (вто), шос