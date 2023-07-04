Страны ШОС выступили против вмешательства в дела других государств
В ШОС выступили против вмешательства в дела государств под предлогом борьбы с террором
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества считают недопустимым вмешательство во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Государства-члены отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях", - указывается в тексте документа.
Отмечается, что "государства-члены считают важным наращивание совместных усилий международного сообщества по противодействию попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок".
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.
Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и предстоящий саммит станет кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения приглашена в качестве гостя председателя.