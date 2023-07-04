https://ria.ru/20230704/shos-1882135966.html

Страны ШОС выступили против вмешательства в дела других государств

Страны ШОС выступили против вмешательства в дела других государств - РИА Новости, 04.07.2023

Страны ШОС выступили против вмешательства в дела других государств

Страны Шанхайской организации сотрудничества считают недопустимым вмешательство во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:43

2023-07-04T13:43

2023-07-04T13:43

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества считают недопустимым вмешательство во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Государства-члены отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях", - указывается в тексте документа. Отмечается, что "государства-члены считают важным наращивание совместных усилий международного сообщества по противодействию попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок". Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и предстоящий саммит станет кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230704/shos-1882133601.html

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882133093.html

нью-дели

индия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нью-дели, индия, китай, шос, в мире