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Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
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11:06 04.07.2023 (обновлено: 11:21 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/shos-1882080067.html
Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС
Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник заявил, что Казахстан, принимающий председательство в РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:06
2023-07-04T11:21
казахстан
шос
политика
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник заявил, что Казахстан, принимающий председательство в организации, предлагает принять новую стратегию развития ШОС и уже разработал проект данного документа."Считаю, настало время для принятия новой стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства", - сказал глава Казахстана. По его словам, новая стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям взаимодействия."Дальнейшее совершенствование деятельности организации станет важным шагом в деле эффективного реагирования на новые вызовы и адаптации ШОС к современным реалиям. Предлагаю к следующему саммиту в Астане принять концепцию усиления потенциала ШОС", - добавил он.Токаев также подчеркнул, что на новом этапе развития в совместной работе по укреплению потенциала ШОС "всячески следует дистанцироваться от проблем двустороннего характера, а все усилия направить на реализацию имеющихся договоренностей". "ШОС по-прежнему должна ассоциироваться именно со взаимопониманием, сотрудничеством во имя долгосрочных интересов наших народов", - отметил казахстанский лидер.Токаев также предложил создать совет постоянных представителей при ШОС, наделив их полномочиями полноценно представлять интересы государств-участников."Мы должны иметь собственное видение будущего справедливого и гармоничного мира, уверенно идти по пути инклюзивного развития и созидательного прогресса на основе взаимной ответственности и солидарности", - заключил он.
https://ria.ru/20230704/aziya-1882011592.html
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казахстан, шос, политика, касым-жомарт токаев
Казахстан, ШОС, Политика, Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС

Токаев заявил, что Казахстан уже разработал проект новой стратегии развития ШОС

© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник заявил, что Казахстан, принимающий председательство в организации, предлагает принять новую стратегию развития ШОС и уже разработал проект данного документа.
"Считаю, настало время для принятия новой стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства", - сказал глава Казахстана. По его словам, новая стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям взаимодействия.
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"Дальнейшее совершенствование деятельности организации станет важным шагом в деле эффективного реагирования на новые вызовы и адаптации ШОС к современным реалиям. Предлагаю к следующему саммиту в Астане принять концепцию усиления потенциала ШОС", - добавил он.
Токаев также подчеркнул, что на новом этапе развития в совместной работе по укреплению потенциала ШОС "всячески следует дистанцироваться от проблем двустороннего характера, а все усилия направить на реализацию имеющихся договоренностей". "ШОС по-прежнему должна ассоциироваться именно со взаимопониманием, сотрудничеством во имя долгосрочных интересов наших народов", - отметил казахстанский лидер.
Токаев также предложил создать совет постоянных представителей при ШОС, наделив их полномочиями полноценно представлять интересы государств-участников.
"Мы должны иметь собственное видение будущего справедливого и гармоничного мира, уверенно идти по пути инклюзивного развития и созидательного прогресса на основе взаимной ответственности и солидарности", - заключил он.
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КазахстанШОСПолитикаКасым-Жомарт Токаев
 
 
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