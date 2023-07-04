https://ria.ru/20230704/shos-1882080067.html

Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС

Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС - РИА Новости, 04.07.2023

Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник заявил, что Казахстан, принимающий председательство в РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:06

2023-07-04T11:06

2023-07-04T11:21

казахстан

шос

политика

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник заявил, что Казахстан, принимающий председательство в организации, предлагает принять новую стратегию развития ШОС и уже разработал проект данного документа."Считаю, настало время для принятия новой стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства", - сказал глава Казахстана. По его словам, новая стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям взаимодействия."Дальнейшее совершенствование деятельности организации станет важным шагом в деле эффективного реагирования на новые вызовы и адаптации ШОС к современным реалиям. Предлагаю к следующему саммиту в Астане принять концепцию усиления потенциала ШОС", - добавил он.Токаев также подчеркнул, что на новом этапе развития в совместной работе по укреплению потенциала ШОС "всячески следует дистанцироваться от проблем двустороннего характера, а все усилия направить на реализацию имеющихся договоренностей". "ШОС по-прежнему должна ассоциироваться именно со взаимопониманием, сотрудничеством во имя долгосрочных интересов наших народов", - отметил казахстанский лидер.Токаев также предложил создать совет постоянных представителей при ШОС, наделив их полномочиями полноценно представлять интересы государств-участников."Мы должны иметь собственное видение будущего справедливого и гармоничного мира, уверенно идти по пути инклюзивного развития и созидательного прогресса на основе взаимной ответственности и солидарности", - заключил он.

https://ria.ru/20230704/aziya-1882011592.html

https://ria.ru/20230704/shos-1881483355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, шос, политика, касым-жомарт токаев