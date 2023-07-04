https://ria.ru/20230704/shos-1882080067.html
Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС
Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник заявил, что Казахстан, принимающий председательство в РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:06
2023-07-04T11:06
2023-07-04T11:21
казахстан
шос
политика
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник заявил, что Казахстан, принимающий председательство в организации, предлагает принять новую стратегию развития ШОС и уже разработал проект данного документа."Считаю, настало время для принятия новой стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства", - сказал глава Казахстана. По его словам, новая стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям взаимодействия."Дальнейшее совершенствование деятельности организации станет важным шагом в деле эффективного реагирования на новые вызовы и адаптации ШОС к современным реалиям. Предлагаю к следующему саммиту в Астане принять концепцию усиления потенциала ШОС", - добавил он.Токаев также подчеркнул, что на новом этапе развития в совместной работе по укреплению потенциала ШОС "всячески следует дистанцироваться от проблем двустороннего характера, а все усилия направить на реализацию имеющихся договоренностей". "ШОС по-прежнему должна ассоциироваться именно со взаимопониманием, сотрудничеством во имя долгосрочных интересов наших народов", - отметил казахстанский лидер.Токаев также предложил создать совет постоянных представителей при ШОС, наделив их полномочиями полноценно представлять интересы государств-участников."Мы должны иметь собственное видение будущего справедливого и гармоничного мира, уверенно идти по пути инклюзивного развития и созидательного прогресса на основе взаимной ответственности и солидарности", - заключил он.
https://ria.ru/20230704/aziya-1882011592.html
https://ria.ru/20230704/shos-1881483355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, шос, политика, касым-жомарт токаев
Казахстан, ШОС, Политика, Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил принять новую стратегию развития ШОС
Токаев заявил, что Казахстан уже разработал проект новой стратегии развития ШОС
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник заявил, что Казахстан, принимающий председательство в организации, предлагает принять новую стратегию развития ШОС и уже разработал проект данного документа.
"Считаю, настало время для принятия новой стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства", - сказал глава Казахстана. По его словам, новая стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям взаимодействия.
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"Дальнейшее совершенствование деятельности организации станет важным шагом в деле эффективного реагирования на новые вызовы и адаптации ШОС к современным реалиям. Предлагаю к следующему саммиту в Астане
принять концепцию усиления потенциала ШОС", - добавил он.
Токаев также подчеркнул, что на новом этапе развития в совместной работе по укреплению потенциала ШОС "всячески следует дистанцироваться от проблем двустороннего характера, а все усилия направить на реализацию имеющихся договоренностей". "ШОС по-прежнему должна ассоциироваться именно со взаимопониманием, сотрудничеством во имя долгосрочных интересов наших народов", - отметил казахстанский лидер.
Токаев также предложил создать совет постоянных представителей при ШОС, наделив их полномочиями полноценно представлять интересы государств-участников.
"Мы должны иметь собственное видение будущего справедливого и гармоничного мира, уверенно идти по пути инклюзивного развития и созидательного прогресса на основе взаимной ответственности и солидарности", - заключил он.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)