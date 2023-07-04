https://ria.ru/20230704/sanktsii-1882136900.html

Страны ШОС выступили против односторонних санкций

Страны ШОС выступили против односторонних санкций - РИА Новости, 04.07.2023

Страны ШОС выступили против односторонних санкций

Односторонние экономические санкции, кроме принятых Совбезом ООН, несовместимы с международным правом, а также негативно влияют на международные отношения,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:46

2023-07-04T13:46

2023-07-04T13:46

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Односторонние экономические санкции, кроме принятых Совбезом ООН, несовместимы с международным правом, а также негативно влияют на международные отношения, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Они подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на международные экономические отношения", - сказано в документе. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230704/shos-1882135966.html

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китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-дели, китай, россия, оон, шос