https://ria.ru/20230704/sanktsii-1882136900.html
Страны ШОС выступили против односторонних санкций
Страны ШОС выступили против односторонних санкций - РИА Новости, 04.07.2023
Страны ШОС выступили против односторонних санкций
Односторонние экономические санкции, кроме принятых Совбезом ООН, несовместимы с международным правом, а также негативно влияют на международные отношения,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:46
2023-07-04T13:46
2023-07-04T13:46
в мире
нью-дели
китай
россия
оон
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106912/68/1069126853_0:242:1462:1064_1920x0_80_0_0_8fc77b611482eea9a58fc09ca3860571.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Односторонние экономические санкции, кроме принятых Совбезом ООН, несовместимы с международным правом, а также негативно влияют на международные отношения, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Они подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на международные экономические отношения", - сказано в документе. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
https://ria.ru/20230704/shos-1882135966.html
нью-дели
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106912/68/1069126853_0:105:1462:1201_1920x0_80_0_0_92b2073301d9e1ae4a5632901d3fc443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-дели, китай, россия, оон, шос
В мире, Нью-Дели, Китай, Россия, ООН, ШОС
Страны ШОС выступили против односторонних санкций
ШОС: односторонние санкции, кроме принятых СБ ООН, несовместимы с международным правом