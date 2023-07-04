https://ria.ru/20230704/rekord-1882264793.html
Американец не смог побить рекорд по поеданию хот-догов, съев всего 62 штуки
Американец не смог побить рекорд по поеданию хот-догов, съев всего 62 штуки - РИА Новости, 04.07.2023
Американец не смог побить рекорд по поеданию хот-догов, съев всего 62 штуки
Американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" не смог побить свой же мировой рекорд в конкурсе по поеданию хот-догов, за десять минут проглотив лишь 62 штуки,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T23:33
2023-07-04T23:33
2023-07-04T23:51
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НЬЮ-ЙОРК, 4 июл – РИА Новости. Американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" не смог побить свой же мировой рекорд в конкурсе по поеданию хот-догов, за десять минут проглотив лишь 62 штуки, сообщает издание New York Post. Честнат не смог побить установленный им же в 2021 году рекорд в 76 сосисок. Он становился победителем конкурса в 2007, 2009, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годах. Среди женщин победу одержала рекордсменка из Нью-Йорка Мики Судо, поглотив 39 с половиной хот-догов. Она в девятый раз стала победительницей, однако не смогла побить собственный рекорд. В 2020 году она съела 48 с половиной хот-догов. Соревнования Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводятся ежегодно в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости США. Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. Якобы он сделал это на спор. С тех пор конкурс не проводился только в годы Второй мировой войны. Обычно соперники замачивают булки отдельно от сосисок в картонных стаканах с водой, отжимают мякиш, чтобы он занимал меньше места, и отправляют его в рот. Отдельно поглощаются сосиски. В 2011 году организаторы решили проводить отдельный турнир среди женщин, так как состязание начало набирать популярность и среди дам. Как сообщалось в СМИ победитель в каждой категории выигрывает десять тысяч долларов. Вторые места получают пять тысяч, занявшие третье - 2,5 тысячи, четвертое - полторы тысячи, а пятое - тысячу долларов.
https://ria.ru/20230704/zaabaykale-1882082643.html
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Американец не смог побить рекорд по поеданию хот-догов, съев всего 62 штуки
New York Post: Джоуи Честнат не смог побить свой рекорд поедания хот-догов и съел 62 штуки
НЬЮ-ЙОРК, 4 июл – РИА Новости.
Американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" не смог побить свой же мировой рекорд в конкурсе по поеданию хот-догов, за десять минут проглотив лишь 62 штуки, сообщает
издание New York Post.
Честнат не смог побить установленный им же в 2021 году рекорд в 76 сосисок. Он становился победителем конкурса в 2007, 2009, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годах.
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Среди женщин победу одержала рекордсменка из Нью-Йорка
Мики Судо, поглотив 39 с половиной хот-догов. Она в девятый раз стала победительницей, однако не смогла побить собственный рекорд. В 2020 году она съела 48 с половиной хот-догов.
Соревнования Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводятся ежегодно в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости США
. Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. Якобы он сделал это на спор. С тех пор конкурс не проводился только в годы Второй мировой войны.
Обычно соперники замачивают булки отдельно от сосисок в картонных стаканах с водой, отжимают мякиш, чтобы он занимал меньше места, и отправляют его в рот. Отдельно поглощаются сосиски.
В 2011 году организаторы решили проводить отдельный турнир среди женщин, так как состязание начало набирать популярность и среди дам.
Как сообщалось в СМИ победитель в каждой категории выигрывает десять тысяч долларов. Вторые места получают пять тысяч, занявшие третье - 2,5 тысячи, четвертое - полторы тысячи, а пятое - тысячу долларов.
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