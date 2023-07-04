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РЭЦ: конкурсанты "Экспортера года" получат уникальное предложение - РИА Новости, 04.07.2023
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10:57 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/predlozhenie-1882077372.html
РЭЦ: конкурсанты "Экспортера года" получат уникальное предложение
РЭЦ: конкурсанты "Экспортера года" получат уникальное предложение - РИА Новости, 04.07.2023
РЭЦ: конкурсанты "Экспортера года" получат уникальное предложение
Компании, которые до 12 июля 2023 года подадут заявку на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:57
2023-07-04T10:57
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Компании, которые до 12 июля 2023 года подадут заявку на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП от Группы Российского экспортного центра: символичные 2023 рубля вне зависимости от суммы гарантии, но не более 10 миллионов рублей, сообщает РЭЦ."Каждому, кто подаст заявку на участие, будет вручен сертификат на получение услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" от Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ). Им может воспользоваться не только непосредственно само предприятие-участник конкурса, но и любая его "дочерняя" организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат", - говорится в сообщении.Там уточняется, что "этот сертификат позволяет достичь 50-кратной выгоды по сравнению со стандартными условиями получения этой гарантии".Подать заявку для участия в конкурсе и получить шанс стать лучшим экспортером России можно на сайте РЭЦ, заполнив электронную анкету."Гарантия, по которой участник конкурса получает уникальное ценовое предложение, является бесспорно уникальной возможностью быстрого пополнения оборотных средств предприятия. Она позволяет вернуть НДС за отправленную на экспорт продукцию уже через 10-12 дней после подачи отчетности по НДС, то есть задолго до завершения налоговой проверки (этот процесс может занимать до нескольких месяцев)", - пояснили в РЭЦ.Очередной срок отчетности по НДС совсем скоро – 25 июля."Воспользоваться подарком просто: нужно при подаче документов на гарантию передать сертификат, который предприятие-участник конкурса получит при регистрации на конкурс "Экспортер года", - отметили в организации.Всероссийская премия "Экспортер года" в этом году будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8).В этом году в конкурсе появится новая дополнительная номинация для МСП: "Лучший экспортер в сфере электронной торговли". Подать заявку на участие в ней смогут любые экспортеры несырьевой неэнергетической продукции, которые экспортируют по каналам e-commerce."Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победителей первого этапа – на уровне каждого федерального округа – мы будем объявлять с августа по сентябрь (о датах торжественных церемоний сообщим дополнительно). Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне", - рассказали в РЭЦ.Церемония награждения пройдет в октябре 2023 года на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.Принять участие в конкурсе могут компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом Российской Федерации. Не могут быть соискателями премии иностранные юридические лица, а также компании, учредителями и/или участниками которых являются иностранные компании.На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ – электронная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.Подробности о конкурсе и список номинаций можно найти на сайте центра.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика

РЭЦ: конкурсанты "Экспортера года" получат уникальное предложение

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Компании, которые до 12 июля 2023 года подадут заявку на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП от Группы Российского экспортного центра: символичные 2023 рубля вне зависимости от суммы гарантии, но не более 10 миллионов рублей, сообщает РЭЦ.
"Каждому, кто подаст заявку на участие, будет вручен сертификат на получение услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" от Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ). Им может воспользоваться не только непосредственно само предприятие-участник конкурса, но и любая его "дочерняя" организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что "этот сертификат позволяет достичь 50-кратной выгоды по сравнению со стандартными условиями получения этой гарантии".
Подать заявку для участия в конкурсе и получить шанс стать лучшим экспортером России можно на сайте РЭЦ, заполнив электронную анкету.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
РЭЦ продлил прием заявок на конкурс "Экспортер года" до 12 июля
30 июня, 13:10
"Гарантия, по которой участник конкурса получает уникальное ценовое предложение, является бесспорно уникальной возможностью быстрого пополнения оборотных средств предприятия. Она позволяет вернуть НДС за отправленную на экспорт продукцию уже через 10-12 дней после подачи отчетности по НДС, то есть задолго до завершения налоговой проверки (этот процесс может занимать до нескольких месяцев)", - пояснили в РЭЦ.
Очередной срок отчетности по НДС совсем скоро – 25 июля.
"Воспользоваться подарком просто: нужно при подаче документов на гарантию передать сертификат, который предприятие-участник конкурса получит при регистрации на конкурс "Экспортер года", - отметили в организации.
Всероссийская премия "Экспортер года" в этом году будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8).
В этом году в конкурсе появится новая дополнительная номинация для МСП: "Лучший экспортер в сфере электронной торговли". Подать заявку на участие в ней смогут любые экспортеры несырьевой неэнергетической продукции, которые экспортируют по каналам e-commerce.
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3 июля, 16:27
"Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победителей первого этапа – на уровне каждого федерального округа – мы будем объявлять с августа по сентябрь (о датах торжественных церемоний сообщим дополнительно). Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне", - рассказали в РЭЦ.
Церемония награждения пройдет в октябре 2023 года на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.
Принять участие в конкурсе могут компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом Российской Федерации. Не могут быть соискателями премии иностранные юридические лица, а также компании, учредителями и/или участниками которых являются иностранные компании.
На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ – электронная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).
Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.
Подробности о конкурсе и список номинаций можно найти на сайте центра.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Экономика
 
 
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