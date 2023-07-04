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Турция и Египет впервые за десять лет назначили послов - РИА Новости, 04.07.2023
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10:33 04.07.2023
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Турция и Египет впервые за десять лет назначили послов
Турция и Египет впервые за десять лет назначили послов - РИА Новости, 04.07.2023
Турция и Египет впервые за десять лет назначили послов
Турция и Египет впервые за 10 лет назначили послов, сообщается в совместном заявлении МИД двух стран. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:33
2023-07-04T10:33
в мире
египет
турция
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СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Турция и Египет впервые за 10 лет назначили послов, сообщается в совместном заявлении МИД двух стран. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в конце мая договорились повысить уровень дипломатических отношений между двумя странами и обменяться послами. "Турция и Египет извещают о повышении уровня дипломатических отношений до уровня послов. Турция в качестве кандидата на пост посла в Каире предложила Салиха Мутлу Шена, а Египет на пост посла в Анкаре - Амра аль-Хамами", - говорится в полученном РИА Новости сообщении. Отмечается, что данный шаг поспособствует нормализации отношений между странами. В последнее время наблюдается потепление в отношениях между Каиром и Анкарой. Глава МИД Египта Самех Шукри в конце февраля посетил зону землетрясений в Турции, также президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси выражал соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой. После этого тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Каир с первым визитом турецкого высокопоставленного лица в Египет после 10-летнего перерыва. В апреле Шукри снова совершил поездку в Турцию. Первая в истории встреча ас-Сиси с Эрдоганом состоялась на открытии чемпионата мира-2022 по футболу в столице Катара Дохе, лидеры пожали друг другу руки. После этого в ноябре канцелярия египетского лидера сообщила, что президенты договорились начать развивать отношения стран. Чавушоглу заявил в 2021 году о начале контактов на дипломатическом уровне с Египтом. Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция - египетского.
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html
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в мире, египет, турция
В мире, Египет, Турция
Турция и Египет впервые за десять лет назначили послов

Турция и Египет повысили уровень дипотношений, впервые за десять лет назначив послов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Турция и Египет впервые за 10 лет назначили послов, сообщается в совместном заявлении МИД двух стран.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в конце мая договорились повысить уровень дипломатических отношений между двумя странами и обменяться послами.
"Турция и Египет извещают о повышении уровня дипломатических отношений до уровня послов. Турция в качестве кандидата на пост посла в Каире предложила Салиха Мутлу Шена, а Египет на пост посла в Анкаре - Амра аль-Хамами", - говорится в полученном РИА Новости сообщении.
Отмечается, что данный шаг поспособствует нормализации отношений между странами.
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В последнее время наблюдается потепление в отношениях между Каиром и Анкарой. Глава МИД Египта Самех Шукри в конце февраля посетил зону землетрясений в Турции, также президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси выражал соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой. После этого тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Каир с первым визитом турецкого высокопоставленного лица в Египет после 10-летнего перерыва. В апреле Шукри снова совершил поездку в Турцию.
Первая в истории встреча ас-Сиси с Эрдоганом состоялась на открытии чемпионата мира-2022 по футболу в столице Катара Дохе, лидеры пожали друг другу руки. После этого в ноябре канцелярия египетского лидера сообщила, что президенты договорились начать развивать отношения стран. Чавушоглу заявил в 2021 году о начале контактов на дипломатическом уровне с Египтом.
Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция - египетского.
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