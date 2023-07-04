https://ria.ru/20230704/posly-1882072092.html

Турция и Египет впервые за десять лет назначили послов

Турция и Египет впервые за десять лет назначили послов - РИА Новости, 04.07.2023

Турция и Египет впервые за десять лет назначили послов

Турция и Египет впервые за 10 лет назначили послов, сообщается в совместном заявлении МИД двух стран. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:33

2023-07-04T10:33

2023-07-04T10:33

в мире

египет

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg

СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Турция и Египет впервые за 10 лет назначили послов, сообщается в совместном заявлении МИД двух стран. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в конце мая договорились повысить уровень дипломатических отношений между двумя странами и обменяться послами. "Турция и Египет извещают о повышении уровня дипломатических отношений до уровня послов. Турция в качестве кандидата на пост посла в Каире предложила Салиха Мутлу Шена, а Египет на пост посла в Анкаре - Амра аль-Хамами", - говорится в полученном РИА Новости сообщении. Отмечается, что данный шаг поспособствует нормализации отношений между странами. В последнее время наблюдается потепление в отношениях между Каиром и Анкарой. Глава МИД Египта Самех Шукри в конце февраля посетил зону землетрясений в Турции, также президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси выражал соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой. После этого тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Каир с первым визитом турецкого высокопоставленного лица в Египет после 10-летнего перерыва. В апреле Шукри снова совершил поездку в Турцию. Первая в истории встреча ас-Сиси с Эрдоганом состоялась на открытии чемпионата мира-2022 по футболу в столице Катара Дохе, лидеры пожали друг другу руки. После этого в ноябре канцелярия египетского лидера сообщила, что президенты договорились начать развивать отношения стран. Чавушоглу заявил в 2021 году о начале контактов на дипломатическом уровне с Египтом. Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция - египетского.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html

https://ria.ru/20230702/aviasoobschenie-1881757397.html

египет

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, египет, турция