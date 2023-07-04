Турция и Египет впервые за десять лет назначили послов
Турция и Египет повысили уровень дипотношений, впервые за десять лет назначив послов
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Турция и Египет впервые за 10 лет назначили послов, сообщается в совместном заявлении МИД двух стран.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в конце мая договорились повысить уровень дипломатических отношений между двумя странами и обменяться послами.
Отмечается, что данный шаг поспособствует нормализации отношений между странами.
В последнее время наблюдается потепление в отношениях между Каиром и Анкарой. Глава МИД Египта Самех Шукри в конце февраля посетил зону землетрясений в Турции, также президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси выражал соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой. После этого тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Каир с первым визитом турецкого высокопоставленного лица в Египет после 10-летнего перерыва. В апреле Шукри снова совершил поездку в Турцию.
Первая в истории встреча ас-Сиси с Эрдоганом состоялась на открытии чемпионата мира-2022 по футболу в столице Катара Дохе, лидеры пожали друг другу руки. После этого в ноябре канцелярия египетского лидера сообщила, что президенты договорились начать развивать отношения стран. Чавушоглу заявил в 2021 году о начале контактов на дипломатическом уровне с Египтом.
Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция - египетского.