https://ria.ru/20230704/pomosch-1882189964.html

Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР оборудование для МФЦ

Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР оборудование для МФЦ - РИА Новости, 04.07.2023

Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР оборудование для МФЦ

Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз с оборудованием для многофункционального центра и... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:25

2023-07-04T16:25

2023-07-04T16:25

надежные люди

леонид пасечник

луганская народная республика

саратовская область

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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз с оборудованием для многофункционального центра и новым автомобилем "Нива", сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора области. "Саратовская область направила в подшефный Сватовский район очередную партию гуманитарной помощи. В этот раз в состав груза вошло оборудование для открывающегося МФЦ и новая "Нива" - автомобиль необходим для передвижения в отдаленные населенные пункты Сватовского района. Груз сопровождают сотрудники областной службы спасения, которые планируют оказать помощь пострадавшим жителям многоквартирного дома, пострадавшего во время обстрелов со стороны ВСУ", - говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом республики. Пресс-служба саратовского губернатора отмечала, что регион 9 июля 2022 года отправил в подшефный Сватовский район первые 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары и медикаменты. После этого регион неоднократно отправлял в подшефный район партии гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230704/pasport-1882035703.html

луганская народная республика

саратовская область

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леонид пасечник, луганская народная республика, саратовская область