Рейтинг@Mail.ru
Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР оборудование для МФЦ - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
16:25 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/pomosch-1882189964.html
Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР оборудование для МФЦ
Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР оборудование для МФЦ - РИА Новости, 04.07.2023
Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР оборудование для МФЦ
Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз с оборудованием для многофункционального центра и... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:25
2023-07-04T16:25
надежные люди
леонид пасечник
луганская народная республика
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732991075_0:24:2001:1149_1920x0_80_0_0_fbf6610ba73345df5d9f0f07b7d2ed5f.jpg
САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз с оборудованием для многофункционального центра и новым автомобилем "Нива", сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора области. "Саратовская область направила в подшефный Сватовский район очередную партию гуманитарной помощи. В этот раз в состав груза вошло оборудование для открывающегося МФЦ и новая "Нива" - автомобиль необходим для передвижения в отдаленные населенные пункты Сватовского района. Груз сопровождают сотрудники областной службы спасения, которые планируют оказать помощь пострадавшим жителям многоквартирного дома, пострадавшего во время обстрелов со стороны ВСУ", - говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом республики. Пресс-служба саратовского губернатора отмечала, что регион 9 июля 2022 года отправил в подшефный Сватовский район первые 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары и медикаменты. После этого регион неоднократно отправлял в подшефный район партии гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20230704/pasport-1882035703.html
луганская народная республика
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732991075_0:0:1671:1253_1920x0_80_0_0_0431075e79fc6377ef3bc149a5351d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид пасечник, луганская народная республика, саратовская область
Надежные люди, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Саратовская область
Саратовская область отправила в подшефный район ЛНР оборудование для МФЦ

Саратовская область отправила в Сватовский район ЛНР оборудование для МФЦ и "Ниву"

© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Саратовская область отправила в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз с оборудованием для многофункционального центра и новым автомобилем "Нива", сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора области.
«
"Саратовская область направила в подшефный Сватовский район очередную партию гуманитарной помощи. В этот раз в состав груза вошло оборудование для открывающегося МФЦ и новая "Нива" - автомобиль необходим для передвижения в отдаленные населенные пункты Сватовского района. Груз сопровождают сотрудники областной службы спасения, которые планируют оказать помощь пострадавшим жителям многоквартирного дома, пострадавшего во время обстрелов со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом республики. Пресс-служба саратовского губернатора отмечала, что регион 9 июля 2022 года отправил в подшефный Сватовский район первые 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары и медикаменты. После этого регион неоднократно отправлял в подшефный район партии гуманитарной помощи.
Вручение российского паспорта 102-летней жительнице Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В ЛНР 102-летняя жительница Стаханова получила паспорт России
Вчера, 01:21
 
Надежные людиЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала