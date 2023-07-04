https://ria.ru/20230704/ogranicheniya-1882140788.html

Страны ШОС выступили против ограничений в экономике

Страны ШОС выступили против ограничений в экономике - РИА Новости, 04.07.2023

Страны ШОС выступили против ограничений в экономике

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые угрожают мировой РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:56

2023-07-04T13:56

2023-07-04T13:56

шос

всемирная торговая организация (вто)

индия

нью-дели

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые угрожают мировой экономике и системе многосторонней торговли, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены <...> будут <...> выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО (Всемирной торговой организации – ред.), подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике", - сказано в документе. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230704/shos-1882127959.html

индия

нью-дели

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шос, всемирная торговая организация (вто), индия, нью-дели