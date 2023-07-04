Страны ШОС выступили против ограничений в экономике
Страны ШОС выступили против протекционистских действий и торговых ограничений в экономике
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые угрожают мировой экономике и системе многосторонней торговли, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены <...> будут <...> выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО (Всемирной торговой организации – ред.), подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике", - сказано в документе.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.