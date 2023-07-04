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Страны ШОС выступили против ограничений в экономике - РИА Новости, 04.07.2023
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13:56 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/ogranicheniya-1882140788.html
Страны ШОС выступили против ограничений в экономике
Страны ШОС выступили против ограничений в экономике - РИА Новости, 04.07.2023
Страны ШОС выступили против ограничений в экономике
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые угрожают мировой РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:56
2023-07-04T13:56
шос
всемирная торговая организация (вто)
индия
нью-дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые угрожают мировой экономике и системе многосторонней торговли, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены &lt;...&gt; будут &lt;...&gt; выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО (Всемирной торговой организации – ред.), подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике", - сказано в документе. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
https://ria.ru/20230704/shos-1882127959.html
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шос, всемирная торговая организация (вто), индия, нью-дели
ШОС, Всемирная торговая организация (ВТО), Индия, Нью-Дели
Страны ШОС выступили против ограничений в экономике

Страны ШОС выступили против протекционистских действий и торговых ограничений в экономике

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые угрожают мировой экономике и системе многосторонней торговли, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены <...> будут <...> выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО (Всемирной торговой организации – ред.), подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике", - сказано в документе.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Вчера, 13:16
 
ШОСВсемирная торговая организация (ВТО)ИндияНью-Дели
 
 
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