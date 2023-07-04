https://ria.ru/20230704/nato-1882169387.html

В Народном совете ДНР прокомментировали продление полномочий генсека НАТО

В Народном совете ДНР прокомментировали продление полномочий генсека НАТО - РИА Новости, 04.07.2023

В Народном совете ДНР прокомментировали продление полномочий генсека НАТО

НАТО под руководством Йенса Столтенберга будет усиливаться у границ РФ, при этом в ближайшее время можно ожидать провокаций со стороны Польши, стран Прибалтики, РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:17

2023-07-04T15:17

2023-07-04T15:45

в мире

россия

йенс столтенберг

нато

владимир бидёвка

сергей лавров

польша

украина

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. НАТО под руководством Йенса Столтенберга будет усиливаться у границ РФ, при этом в ближайшее время можно ожидать провокаций со стороны Польши, стран Прибалтики, Молдовы, заявил РИА Новости спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка, комментируя продление полномочий генсека организации. Столтенберг сообщил во вторник, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Таким образом, полномочия норвежца, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз. "Йенс Столтенберг был назначен в первый раз на пост генсека НАТО в 2014 году сразу после событий Крымской весны для противостояния России. Решение оставить его на прежнем посту говорит, что политика НАТО в ближайший год не изменится", - сказал Бидевка.По его словам, продолжатся поставки оружия и боеприпасов киевскому режиму, обучение вооруженных формирований Украины натовским инструкторами. "Думаю, группировка НАТО у границ России будет только усиливаться. Возможны провокации со стороны Польши, стран Прибалтики, Молдовы. Нам нужно быть готовыми к такому развитию событий", - отметил собеседник агентства. Ранее Столтенберг заявлял, что не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023 года. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост. Столтенберг должен был покинуть кресло генсека еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенебрг с девятилетним сроком пока находится на втором месте. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230704/stoltenberg-1882140462.html

https://ria.ru/20230704/nato-1882154294.html

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в мире, россия, йенс столтенберг, нато, владимир бидёвка, сергей лавров, польша, украина