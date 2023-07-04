https://ria.ru/20230704/nanter-1882257977.html
Во Франции завершат сбор средств для семьи полицейского, убившего подростка
Во Франции завершат сбор средств для семьи полицейского, убившего подростка - РИА Новости, 04.07.2023
Во Франции завершат сбор средств для семьи полицейского, убившего подростка
Сбор средств в интернете в поддержку семьи полицейского, который застрелил подростка во французском Нантере, завершится в ночь на среду, объявили организаторы. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T21:54
2023-07-04T21:54
2023-07-04T22:42
в мире
нантер
франция
twitter
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сбор средств в интернете в поддержку семьи полицейского, который застрелил подростка во французском Нантере, завершится в ночь на среду, объявили организаторы. "Фонд будет закрыт в эту полночь (во вторник)", - сообщил ультраправый публицист Жан Мессиа в размещенном в Twitter видеоролике. Сбор средств был начат в минувший четверг. По данным сайта для сбора пожертвований Gofundme, на поддержку семьи полицейского из Нантера собрано уже почти 1,5 миллиона евро. В сборе средств приняло участие более 50 тысячи человек. Платформа Gofundme ранее заявляла, что намерена продолжить собирать пожертвования для семьи полицейского, несмотря на дискуссию о том, соответствует ли это правилам компании. Как сообщает телеканал BFM TV, вопрос о возможной отмене сборов возник, поскольку Gofundme имеет право в соответствии с условиями пользования блокировать любой сбор, который ведет к подстрекательству или к насилию. Также, по правилам платформы, запрещено собирать средства для оплаты адвокатов в случае обвинений в насильственных преступлениях. По словам представителя Gofundme, бенефициаром сбора средств назначена семья полицейского, поэтому никаких нарушений правил пользования платформой не зафиксировано. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.При этом отмечается, что примерно 89% французов выступают против насильственных действий в отношении полицейских на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью подростка от рук полицейского, следует из результатов опроса исследовательского центра Elabe, опубликованных во вторник телеканалом BFMTV.
https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881135017.html
https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882218067.html
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в мире, нантер, франция, twitter, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Нантер, Франция, Twitter, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции завершат сбор средств для семьи полицейского, убившего подростка
Сбор средств для семьи полицейского, застрелившего подростка в Нантере, завершат в полночь
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сбор средств в интернете в поддержку семьи полицейского, который застрелил подростка во французском Нантере, завершится в ночь на среду, объявили организаторы.
"Фонд будет закрыт в эту полночь (во вторник)", - сообщил ультраправый публицист Жан Мессиа в размещенном в Twitter
видеоролике.
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Сбор средств был начат в минувший четверг. По данным сайта для сбора пожертвований Gofundme, на поддержку семьи полицейского из Нантера собрано уже почти 1,5 миллиона евро. В сборе средств приняло участие более 50 тысячи человек.
Платформа Gofundme ранее заявляла, что намерена продолжить собирать пожертвования для семьи полицейского, несмотря на дискуссию о том, соответствует ли это правилам компании.
Как сообщает телеканал
BFM TV, вопрос о возможной отмене сборов возник, поскольку Gofundme имеет право в соответствии с условиями пользования блокировать любой сбор, который ведет к подстрекательству или к насилию. Также, по правилам платформы, запрещено собирать средства для оплаты адвокатов в случае обвинений в насильственных преступлениях.
По словам представителя Gofundme, бенефициаром сбора средств назначена семья полицейского, поэтому никаких нарушений правил пользования платформой не зафиксировано.
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В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции
вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
При этом отмечается, что примерно 89% французов выступают против насильственных действий в отношении полицейских на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью подростка от рук полицейского, следует из результатов опроса исследовательского центра Elabe, опубликованных во вторник телеканалом BFMTV.
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